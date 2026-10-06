Homicidio en el Cerro: tres personas se bajaron de un auto y apuñalaron a un hombre de 36 años

La Jefatura de Policía de Montevideo busca en la tarde de este martes al responsable del asesinato a un hombre de 36 años, ocurrido en las últimas horas en el Cerro (Montevideo).

Según indica la información primaria, la escena ocurrió en inmediaciones de las calles Japón y Vigo, donde quedaron varias manchas de sangre.

La víctima llegó al Hospital del Cerro con heridas de arma blanca. Habría sido trasladado allí por un particular, hasta que un médico tratante constató el fallecimiento.

Aunque aún se trata de establecer las circunstancias de los hechos, la reconstrucción policial apunta a que tres hombres descendieron de un auto y agredieron al hombre en el lugar, para luego huir.

Mientras la Policía Científica trabaja en la escena, efectivos policiales pudieron localizar el vehículo de los presuntos autores del homicidio en las calles Francia y Egipto utilizando un dron.

La investigación del caso está en manos del Departamento de Homicidios, que coordina los trabajos con la Fiscalía de Homicidios de 4to Turno.