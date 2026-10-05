Violencia en Marconi: mataron a un hombre cerca de donde balearon a un adolescente, todo en menos de 24 horas
Personal policial concurrió a un pasaje cerca de Juan Acosta y Aparicio Saravia por un llamado que advertía de un hombre caído en la vía pública.
La Policía de Montevideo investiga un homicidio ocurrido en la noche de este domingo en el barrio Marconi, a metros de donde horas antes fue baleado en la cara un adolescente de 16 años.
Según informó la Jefatura de Policía de Montevideo, personal concurrió a un pasaje en las inmediaciones de Juan Acosta y Aparicio Saravia tras recibir un aviso sobre un hombre tendido en la vía pública. Al llegar, los efectivos ubicaron a la víctima, de 40 años.
Como tenía una herida visible en el cuello, "de inmediato se procedió a asegurar la escena y solicitar asistencia médica", señala el parte oficial, pero la emergencia constató el fallecimiento por heridas de arma de fuego.
Policía Científica, del área de Investigaciones y del departamento de Homicidios tratan de averiguar lo sucedido y determinar quién mató a este hombre, todo bajo la órbita de la Fiscalía de Homicidios de tercer turno.
En Gurapirú y Burgueño, a 800 metros de la escena del crimen, horas antes fue baleado en la ara un adolescente de 16 años que se encuentra en grave estado.
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