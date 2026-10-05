Violencia en Marconi: mataron a un hombre cerca de donde balearon a un adolescente, todo en menos de 24 horas

La Policía de Montevideo investiga un homicidio ocurrido en la noche de este domingo en el barrio Marconi, a metros de donde horas antes fue baleado en la cara un adolescente de 16 años.

Según informó la Jefatura de Policía de Montevideo, personal concurrió a un pasaje en las inmediaciones de Juan Acosta y Aparicio Saravia tras recibir un aviso sobre un hombre tendido en la vía pública. Al llegar, los efectivos ubicaron a la víctima, de 40 años.

Como tenía una herida visible en el cuello, "de inmediato se procedió a asegurar la escena y solicitar asistencia médica", señala el parte oficial, pero la emergencia constató el fallecimiento por heridas de arma de fuego.

Policía Científica, del área de Investigaciones y del departamento de Homicidios tratan de averiguar lo sucedido y determinar quién mató a este hombre, todo bajo la órbita de la Fiscalía de Homicidios de tercer turno.

En Gurapirú y Burgueño, a 800 metros de la escena del crimen, horas antes fue baleado en la ara un adolescente de 16 años que se encuentra en grave estado.