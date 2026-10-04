Investigan el homicidio de un joven de 19 años en Mercedes: murió tras ser apuñalado

La Policía de Soriano se encuentra investigando el homicidio de un joven de 19 años que murió tras recibir heridas de arma blanca durante la madrugada de este domingo.

Según informó la Jefatura de Policía del departamento en un comunicado, las autoridades recibieron sobre las 04:00 un aviso a través del 911 acerca de una persona herida cerca de las calles Eusebio Giménez y Artigas, en Mercedes.

Allí, efectivos del Grupo de Reserva Táctica (G.R.T), encontraron al joven en el suelo y con una herida de arma blanca. Frente a la gravedad de su estado de salud, fue trasladado de urgencia al Hospital de Mercedes y se le realizaron maniobras de reanimación durante el trayecto. Sin embargo, murió en el centro asistencial.

Edificio de la Jefatura de Policía de Soriano. Foto: Mateo Vázquez/El País

Según se desprende del parte policial de la jefatura, el joven habría mantenido una discusión con otro hombre momentos antes de recibir las heridas.

En el lugar del hecho acudieron efectivos de Policía Científica, así como el coordinador de la jefatura sorianense y el fiscal de primer Turno, entre otras autoridades.

La Fiscalía Letrada de Mercedes de Primer Turno trabaja para esclarecer el hecho e identificar al autor.

Mujer permanece en estado grave por quemaduras: la Policía detuvo a su hijo

Una mujer de 51 años se encuentra internada en estado grave tras sufrir severas quemaduras en su cuerpo durante la mañana del pasado sábado en el barrio Verdisol.

La Policía de Montevideo detuvo en la escena a su hijo de 21 años, quien quedó a disposición de la Justicia mientras las autoridades investigan las circunstancias del hecho.

Según lo informado por el Ministerio del Interior, el procedimiento se inició tras un llamado de emergencia que derivó a efectivos de la Seccional 19.ª, asignados al operativo PADO, hasta una finca ubicada en Calle 3 y Pasaje 1.

Al llegar al lugar, los funcionarios policiales constataron que la víctima presentaba quemaduras de entidad en el rostro, el pecho y ambas manos, por lo que resolvieron su traslado de urgencia al Hospital Saint Bois para recibir asistencia médica inmediata.

Patrullero y moto de la Policía. Foto: Archivo/El País

En el centro asistencial, los médicos diagnosticaron a la paciente como “gran quemada”. Debido a la severidad de las lesiones que presenta en la parte superior de su cuerpo, la mujer permanece ingresada en estado grave a la espera de ser derivada a una unidad de CTI para recibir cuidados intensivos.

Durante la intervención policial en la vivienda de Verdisol, las fuerzas de seguridad detuvieron al joven de 21 años. Según la información oficial, el implicado declaró ante los efectivos que momentos antes había mantenido una discusión con su madre mientras manipulaba combustible.

Por disposición de la Fiscalía, el caso fue derivado al Departamento de Homicidios de la Jefatura de Policía de Montevideo.