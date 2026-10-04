Adolescente de 16 años se encuentra grave tras recibir disparo en la cara en el barrio Marconi

Un adolescente de 16 años se encuentra en estado grave tras recibir un disparo de arma de fuego en su cara en la intersección de Gurapirú y Burgueño, en el barrio Marconi de Montevideo.

Según informó Subrayado (Canal 10) y confirmó El País con fuentes policiales, la víctima ingresó durante la tarde de este domingo a la policlínica de Capitan Tula tras ser trasladado al lugar por efectivos de la Policía.

Allí, el joven fue diagnosticado con una herida de arma de fuego en el lado derecho de su cara, con orificio de entrada sin salida.

El adolescente fue estabilizado por personal del centro médico y ya se coordinó su traslado al Hospital Militar para que tenga asistencia especializada.

Efectivos de la Seccional 17ª y personal del de Investigaciones de Zona Operacional V trabajan para esclarecer el hecho.

Investigan el homicidio de un joven de 19 años en Mercedes

La Policía de Soriano se encuentra investigando el homicidio de un joven de 19 años que murió tras recibir heridas de arma blanca durante la madrugada de este domingo.

Según informó la Jefatura de Policía del departamento en un comunicado, las autoridades recibieron sobre las 04:00 un aviso a través del 911 acerca de una persona herida cerca de las calles Eusebio Giménez y Artigas, en Mercedes.

Allí, efectivos del Grupo de Reserva Táctica (G.R.T), encontraron al joven en el suelo y con una herida de arma blanca. Frente a la gravedad de su estado de salud, fue trasladado de urgencia al Hospital de Mercedes y se le realizaron maniobras de reanimación durante el trayecto. Sin embargo, murió en el centro asistencial.

Edificio de la Jefatura de Policía de Soriano. Foto: Mateo Vázquez/El País

Según se desprende del parte policial de la jefatura, el joven habría mantenido una discusión con otro hombre momentos antes de recibir las heridas.

En el lugar del hecho acudieron efectivos de Policía Científica, así como el coordinador de la jefatura sorianense y el fiscal de primer Turno, entre otras autoridades.

La Fiscalía Letrada de Mercedes de Primer Turno trabaja para esclarecer el hecho e identificar al autor.