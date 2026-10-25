Segunda División Profesional: Plaza quedó a un paso de Primera y Cerrito no pudo mantener la ventaja ante Rentistas

La Segunda División Profesional llega a sus dos últimas fechas con la definición abierta. Plaza Colonia dejó pasar la oportunidad de encaminar definitivamente el ascenso, Atenas aprovechó y el clásico entre Cerrito y Rentistas terminó igualado tras una reacción visitante.

En el Maracaná, ante más de mil personas, Cerrito parecía tener la tarde resuelta. Ignacio Yepez abrió el marcador a los 12’, de penal, y a los 32 volvió a golpear para establecer el 2 a 0. El colombiano castigó dos veces y el local se fue al descanso con una ventaja importante.

Pero Rentistas encontró en Carlos Sánchez al conductor de su recuperación. Con el experimentado volante manejando los hilos, Agustín García descontó a los 65 y Horacio Sequeira selló el empate a los 78 con una exquisita definición por encima de Esteban Giraldo. El 2 a 2 dejó mejor sabor en los dirigidos por Asad y frustración en un Cerrito que tuvo el clásico en sus manos y vio como su tradicional rival le arrebató dos unidades.

Plaza, mientras tanto, empató 1-1 con Tacuarembó en el Prandi. El primero recibía al último, pero esa distancia no se tradujo en el juego. La primera mitad fue mediocre, con imprecisiones y escasa claridad en el pase final. Al minuto del complemento, Tomás Escalante adelantó al líder; pero a los 68 minutos el brasileño Lucao igualó y rescató un punto valioso para el futuro de los norteños. Pese al tropiezo, Plaza Colonia quedó muy cerca de Primera División, siempre que se mantenga en segunda instancia el fallo favorable, cuya resolución se espera cerca del 10 de noviembre.

Atenas aprovechó con un contundente 4 a 0 sobre Fénix. Facundo Vigo, Lucas Arzamendia y Guillermo Oroño marcaron a los 27, 29 y 35 minutos. Maicol Borba, de cabeza, completó la goleada a los 80. El debut de Gonzalo Viña, tras la salida de Carlos Canobbio, no frenó la crisis albivioleta. Los azulgranas quedaron segundos en la tabla y lucharan hasta el final por un ascenso directo.

Huracán y Oriental protagonizaron otro partidazo en el Parque Palermo. Los tricolores del Paso de la Arena triunfaron 3 a 2 después de comenzar abajo por el gol de Braian Galván al minuto. El argentino David Juárez empató a los 21 y el complemento concentró tres tantos en cuatro minutos: Sergio Cortelezzi puso el 2 a 1 a los 65, Nahuel Soria igualó a los 66 y Cortelezzi, de penal, decidió a los 69.

Uruguay Montevideo, por su parte, derrotó 2 a 1 a River Plate y dejó al Darsenero prácticamente sin opciones de entrar a los playoffs. Lucas Rodríguez y Francisco Marticorena anotaron para el ganador; Inti López había empatado transitoriamente.

Al cierre del domingo La Luz recibía a Miramar Misiones. Hoy, Colón visitará a Paysandú con la obligación de ganar para acercarse a la cima.