Segunda División: Plaza Colonia quedó muy cerca del ascenso tras vencer a River Plate en el Prandi

Fue una semana a pedir de boca para Plaza Colonia. A los tres puntos obtenidos por su reclamación ante Oriental de La Paz, que el club celeste apela, les sumó una victoria fundamental en la cancha: venció 2 a 1 a River Plate en el Juan Gaspar Prandi y cortó una racha de un mes sin ganar.

Con el fallo incluido el patablanca llegó a 51 puntos y tomó seis de ventaja sobre sus perseguidores, cuando quedan nueve por disputar.

Plaza fue superior desde el comienzo y encontró la apertura a los 44 minutos. Pablo García inició la jugada en la mitad del campo y cambió de frente para Ever Vergara, cuyo centro encontró la cabeza de Nicolás González. El 1 a 0 premió al local y le dio tranquilidad para irse al descanso.

En el complemento, cuando River Plate atravesaba su mejor momento, Plaza volvió a golpear. Lucas Carrizo desbordó por derecha, envió el centro atrás y González firmó su doblete.

Parecía un partido resuelto, pero Rodrigo Rodríguez descontó sobre el cierre y agregó incertidumbre. El patablanca sostuvo la ventaja y quedó muy cerca del regreso a Primera.

La recuperación llegó en el momento justo: Plaza volvió a ganar y afrontará las últimas tres fechas con el ascenso al alcance de la mano.

Rentistas también dio un paso importante: goleó 3 a 0 a Atenas de San Carlos y se ubicó segundo.

El equipo de Omar Asad manejó el encuentro y aprovechó los errores defensivos azulgranas. Michel Silveira abrió el marcador a los cinco minutos y Carlos Sánchez amplió antes del descanso.

Sin reacción visitante, el dominio rojo continuó y Juan Pablo Plata, ex jugador ateniense, selló la goleada sobre la hora.

Colón comparte la segunda ubicación tras vencer 3 a 0 a Huracán en el inicio de la fecha. Con un juego atildado, dos goles de Ramiro Quintana y uno de Bruno Airaldi, ganó sin atenuantes ante un rival de escasa propuesta futbolística.

En Capurro, Paysandú consiguió puntos de oro: derrotó 1 a 0 a Fénix con un penal de Franco López en el final.

El resultado fortaleció al equipo sanducero en la tabla del descenso y tuvo otra consecuencia: la renuncia de Carlos Canobbio a la conducción del conjunto albivioleta.

La Luz también ganó como visitante. Un penal de Joaquín Gottesman le dio el 1 a 0 frente a Tacuarembó y tres unidades importantes en la parte baja.

El equipo de Ruben Silva lleva cuatro partidos sin perder y confirma su recuperación en esta segunda parte del campeonato.

Miramar Misiones prolongó su levantada al superar 1 a 0 a Cerrito, con gol de Alexander González a los 49 minutos. Al cierre de esta edición jugaban Oriental y Uruguay Montevideo.

Fuera de la cancha, sigue pendiente la definición sobre la permanencia. La Segunda División Profesional votó que no haya descenso directo y que el último dispute un repechaje con el tercero de la Primera Divisional C.

La propuesta deberá ser refrendada el martes por la C y, si recibe respaldo, pasará al Consejo de Liga Profesional y luego al Congreso.