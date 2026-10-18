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El País Ovación Fútbol

Segunda División: Plaza Colonia quedó muy cerca del ascenso tras vencer a River Plate en el Prandi

El equipo coloniense sumó en los escritorios tres puntos y tres en cancha para sacarle seis a sus escoltas, con nueve por jugar. También ganaron Rentistas, Colón, La Luz y Miramar Misiones.

Fernando Sinsolo
18/10/2026, 20:22
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El festejo de Plaza Colonia tras uno de los goles ante River Plate por la Segunda Profesional AUF
El festejo de Plaza Colonia tras uno de los goles ante River Plate por la Segunda Profesional AUF.
Foto: @plazacolonia1917.

Fue una semana a pedir de boca para Plaza Colonia. A los tres puntos obtenidos por su reclamación ante Oriental de La Paz, que el club celeste apela, les sumó una victoria fundamental en la cancha: venció 2 a 1 a River Plate en el Juan Gaspar Prandi y cortó una racha de un mes sin ganar.

Con el fallo incluido el patablanca llegó a 51 puntos y tomó seis de ventaja sobre sus perseguidores, cuando quedan nueve por disputar.

Plaza fue superior desde el comienzo y encontró la apertura a los 44 minutos. Pablo García inició la jugada en la mitad del campo y cambió de frente para Ever Vergara, cuyo centro encontró la cabeza de Nicolás González. El 1 a 0 premió al local y le dio tranquilidad para irse al descanso.

El Consejo de Liga de Segunda División suprimió los descensos a la C a cuatro fechas del final: cómo se define

En el complemento, cuando River Plate atravesaba su mejor momento, Plaza volvió a golpear. Lucas Carrizo desbordó por derecha, envió el centro atrás y González firmó su doblete.

Parecía un partido resuelto, pero Rodrigo Rodríguez descontó sobre el cierre y agregó incertidumbre. El patablanca sostuvo la ventaja y quedó muy cerca del regreso a Primera.

La recuperación llegó en el momento justo: Plaza volvió a ganar y afrontará las últimas tres fechas con el ascenso al alcance de la mano.

Rentistas también dio un paso importante: goleó 3 a 0 a Atenas de San Carlos y se ubicó segundo.

El equipo de Omar Asad manejó el encuentro y aprovechó los errores defensivos azulgranas. Michel Silveira abrió el marcador a los cinco minutos y Carlos Sánchez amplió antes del descanso.

Sin reacción visitante, el dominio rojo continuó y Juan Pablo Plata, ex jugador ateniense, selló la goleada sobre la hora.

Colón comparte la segunda ubicación tras vencer 3 a 0 a Huracán en el inicio de la fecha. Con un juego atildado, dos goles de Ramiro Quintana y uno de Bruno Airaldi, ganó sin atenuantes ante un rival de escasa propuesta futbolística.

En Capurro, Paysandú consiguió puntos de oro: derrotó 1 a 0 a Fénix con un penal de Franco López en el final.

El resultado fortaleció al equipo sanducero en la tabla del descenso y tuvo otra consecuencia: la renuncia de Carlos Canobbio a la conducción del conjunto albivioleta.

La Luz también ganó como visitante. Un penal de Joaquín Gottesman le dio el 1 a 0 frente a Tacuarembó y tres unidades importantes en la parte baja.

El equipo de Ruben Silva lleva cuatro partidos sin perder y confirma su recuperación en esta segunda parte del campeonato.

Miramar Misiones prolongó su levantada al superar 1 a 0 a Cerrito, con gol de Alexander González a los 49 minutos. Al cierre de esta edición jugaban Oriental y Uruguay Montevideo.

Fuera de la cancha, sigue pendiente la definición sobre la permanencia. La Segunda División Profesional votó que no haya descenso directo y que el último dispute un repechaje con el tercero de la Primera Divisional C.

La propuesta deberá ser refrendada el martes por la C y, si recibe respaldo, pasará al Consejo de Liga Profesional y luego al Congreso.

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