Costos de pasajes, viáticos, reuniones y Roma: radiografía de las más de 30 misiones oficiales del canciller Lubetkin

Los viajes oficiales del ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin, le merecieron cuestionamientos por parte de la oposición en los últimos meses, luego de que trascendieran en la prensa algunos datos al respecto, como la reiteración de Roma como destino. De hecho, el jerarca fue citado al Parlamento el mes pasado para dar explicaciones sobre este tema.

Ahora, Cancillería brindó un informe sobre 31 misiones oficiales en las que participó Lubetkin entre abril de 2025 y junio de 2026. El documento, al que accedió El País, fue enviado en respuesta a un pedido de informes del diputado colorado Walter Verri.

En total, se registró, en dichos viajes, un gasto de unos US$ 170.000 en pasajes pagados por el Estado y de cerca de US$ 92.000 en viáticos, de los cuales se hicieron efectivos unos US$ 56.000.

En algunas ocasiones, Lubetkin viajó acompañado por una o dos personas más de la delegación del ministerio, pero en muchas otras lo hizo solo.

Las críticas

El senador nacionalista Rodrigo Blás fue uno de los que señaló que Lubetkin aclaró “muy poco” sobre sus viajes cuando compareció ante la comisión de Asuntos Internacionales del Senado a principio de setiembre. “Roma es un pasaje permanente en la vida del canciller, sin actividad aparente. Y hay tres pasajes internos de distintos lugares hacia Roma que no se nos dice por ahora quién los pagó, pero que, si los pagó el Estado, estamos ante un hecho grave”, dijo.

Álvaro Perrone, diputado de Cabildo Abierto, arremetió por entonces en la red social X. “¿Vive en Italia? Ya tuvimos un ministro chileno, ahora parece que tenemos uno que vive en Italia”, sostuvo, en referencia al exministro de Salud Jorge Venegas, quien en el gobierno de José Mujica debió dejar su cargo por una polémica tras no haber tramitado su nacionalidad uruguaya. Además, el legislador cabildante cuestionó sobre el canciller: “Cobra una jubilación en Italia según su declaración jurada, su número de celular es italiano… todo indica”.

En tanto, la respuesta del ministerio incluye un apartado, surgido a partir de una consulta específica del diputado Verri, que refiere a la nación italiana y Roma como destino.

“La trayectoria de más de 28 años del ministro Mario Lubetkin en el escenario italiano e internacional convirtieron a Roma en un nodo articulador fundamental para las acciones políticas, diplomáticas y comerciales de Uruguay en Europa. Su red de contactos al más alto nivel institucional facilitó un despliegue operativo eficiente, optimizando recursos que de otro modo habrían requerido erogaciones e intermediaciones sustancialmente mayores”, sostiene.

“La conveniencia funcional y económica del uso de Roma como centro operativo no responde a una fórmula contable predeterminada, sino a la eficiencia política y financiera de aprovechar capacidades diplomáticas consolidadas, cuya efectividad queda demostrada en los resultados estratégicos, políticos y de protección a los nacionales obtenidos por la República”, agrega Cancillería.

En suma, el total de los pasajes de Lubetkin por viajes en los que fue a Roma (incluido al Vaticano) fue de US$ 74.692. No obstante, de la forma en que está dada la respuesta, casi todos los traslados incluyeron también otros destinos reflejados en cada cifra; desde países europeos como España y Alemania, hasta Brasil y Estados Unidos.

Los viajes de Lubetkin

Su primera misión oficial desde el comienzo del gobierno fue en marzo de 2025, con viajes a Estados Unidos para participar en actividades de las Naciones Unidas (ONU) y de la Organización de Estados Americanos (OEA). Los pasajes costaron US$ 7.800.

También se destaca la visita al Vaticano junto al presidente Yamandú Orsi en abril, a propósito del fallecimiento del papa Francisco. En este caso, los pasajes de Lubetkin costaron US$ 12.270.

En abril, también, hubo una visita oficial a Panamá, para la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) en Honduras —a la que fue también Orsi— y una posterior reunión de cancilleres del Mercosur en Argentina. Los pasajes de estos viajes, realizados de forma consecutiva, tuvieron un costo total de US$ 4.891, mientras que los viáticos ascendieron a US$ 2.395.

En mayo, viajó a China para participar en reuniones con autoridades de Hong Kong y Macao, así como en un encuentro de la Celac con jerarcas locales.

Pocos días después, viajó a Bélgica. El costo de los pasajes —que fueron en parte financiados por el gobierno chino— fue de US$ 3.131. Recibió US$ 3.597 en viáticos y devolvió US$ 1.916.

Al mes siguiente, viajó a Nueva York para mantener reuniones con jerarcas de la ONU. Los pasajes costaron US$ 6.714.

A fines de junio, viajó a Buenos Aires (Argentina), Sevilla (España) y Roma (Italia), con un costo de US$ 13.196 en pasajes y US$ 4.870 en viáticos. Los motivos fueron, respectivamente, una reunión del Grupo Mercado Común (GMC), la Cuarta Conferencia Internacional sobre Financiamiento para el Desarrollo y una conferencia de la FAO.

Otros viajes relevantes del año pasado fueron a Roma (por la Conferencia para la Reconstrucción de Ucrania), Malasia (por una cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático) y Río de Janeiro (por una cumbre del Brics y reuniones con varias autoridades), destinos visitados en la misma semana de julio, cuyo costo de pasajes fue de US$ 17.412 y viáticos por US$ 8.115, de los que fueron cobrados US$ 5.512.

Setiembre contó con la anual Asamblea General de la ONU en Nueva York, que implicó pasajes y viáticos por US$ 8.966 y US$ 5.684, respectivamente.

Fue en octubre que el canciller, nuevamente junto a Orsi, estuvo semanas en Europa, con su agenda distribuida en más de una capital —concretamente, Barcelona, Roma (incluido el Vaticano), Bruselas y Berlín. Los pasajes costaron US$ 9.454 en suma y se recibió viáticos por US$ 11.657, de los que fueron devueltos US$ 3.040. La agenda incluyó reuniones bilaterales con varias autoridades y dirigentes políticos. En la Santa Sede, se dio un encuentro con el papa León XIV.

A fines de octubre y principios de noviembre se dio un viaje que implicó uno de los mayores gastos netos en términos de pasajes (US$ 15.990) para un destino único: Arabia Saudita. Allí, se firmó un acuerdo “para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones”, y Lubetkin participó de reuniones con tres ministros del gobierno local.

El 18 de noviembre, se reunió con Pablo Quirno, su par argentino, en Buenos Aires. El costo de los pasajes fue de US$ 701. La semana anterior, había estado junto a Orsi en Santa Marta (Colombia) para una cumbre entre jefes de Estado de la Celac y la UE. El costo de los pasajes de esto último fue de US$ 3.860.

La última cumbre de mandatarios del Mercosur fue la última cita del año pasado para Orsi y Lubetkin en materia de misiones oficiales; estuvieron entre el 18 y 20 de diciembre en Foz de Iguazú (Brasil). Semanas antes, el ministro había viajado el 6 de ese mes a Doha (Catar) para participar de una serie de eventos y reuniones bilaterales con autoridades locales durante unos dos días. Los pasajes fueron “cortesía del Estado de Catar”.

El presidente Yamandú Orsi y el canciller Mario Lubetkin. Foto: AFP.

2026

El 17 de enero acompañó a Orsi a Asunción a participar de la ceremonia de firma del acuerdo UE-Mercosur, con un traslado que se realizó en una aeronave de la Fuerza Aérea Uruguaya (FAU). En los días previos, participó del G77 en Nueva York, con un costo neto de pasajes de US$ 6.341 y viáticos por US$ 3.304, cuya mayoría fueron devueltos.

Los primeros meses del año también estuvieron marcados por algunas notorias visitas oficiales. Entre el 29 de enero y el 8 de febrero, Lubetkin integró la delegación que acompañó a Orsi a Beijing y Shanghai. El costo de los pasajes fue de US$ 13.200 y se otorgaron viáticos por US$ 4.724, de los cuales fueron devueltos poco más de la mitad. Estuvo acompañado por Ricardo Baluga, por entonces jefe de gabinete del canciller y hasta hace poco —previo a renunciar al cargo— director de Asuntos Económicos Internacionales de la cartera.

Además, estuvo en la asunción presidencial del chileno José Antonio Kast, también junto a Orsi, el 10 y 11 de febrero en Santiago. Este viaje se realizó en una aeronave de la FAU y contó con reuniones bilaterales con jerarcas de otros países.

Marzo fue un mes movido. Estuvo junto a Orsi en Bogotá para una cumbre de jefes de Estado de la Celac. En suma, se costearon pasajes por US$ 9.860 y viáticos por US$ 5.106; la delegación incluyó a dos personas más.

Otra vez en Roma, Lubetkin estuvo desde el 22 al 24 y del 27 al 29 participando de reuniones con autoridades de gobierno de Italia; el 25 viajó a Bruselas para participar de encuentros con autoridades de la Unión Europea.

En abril, Lubetkin estuvo con Orsi en la actividad: “En defensa de la democracia”, encabezada por el presidente español, Pedro Sánchez, en Barcelona. Los pasajes costaron US$ 8.500 y tuvo viáticos por US$ 3.319. Un evento empresarial “de alto nivel” motivó la ida a Roma entre el 25 y el 30, cuyos pasajes fueron pagados por la organización del mismo. Se otorgaron viáticos por US$ 4.038 y fueron devueltos US$ 1.660.

Mayo tuvo varios destinos para el canciller. A principios de mes viajó a Costa Rica, entre el 7 y el 10, para asistir a la asunción presidencial de Laura Fernández Delgado. Los pasajes costaron US$ 2.795 y se otorgaron viáticos por US$ 1.228.

Del 20 al 22, el ministro estuvo en Praga (República Checa) para participar en el evento Globsec. Luego viajó a Roma por dos días para "mantener reuniones con empresarios y universitarios", según se señala en el documento. Finalmente, estuvo tres días en Nueva York para participar en una actividad del Consejo de Seguridad de la ONU. En total, los pasajes costaron US$ 12.500 y se otorgaron viáticos por US$ 7.190, de los cuales se devolvieron US$ 3.489.

Las últimas misiones registradas en el informe enviado por el ministerio corresponden a junio de 2026, cuando se consignan dos viajes: uno a Panamá, entre el 22 y el 24, para participar en la Asamblea General de la OEA, y otro a Miami, entre el 15 y el 17, para asistir al evento "Promoción País", en el marco de la Copa Mundial de la FIFA 2026. En el primer caso, los pasajes tuvieron un costo de US$ 5.008 y los viáticos ascendieron a US$ 966. En el segundo, los pasajes costaron US$ 7.400 y los viáticos, US$ 1.824.