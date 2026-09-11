Uruguay volverá a participar de la cumbre de los BRICS pero esta vez Lubetkin expondrá ante jefes de Estado

Mientras en el plano local enfrenta duras críticas de la oposición por sus reiterados viajes a Roma el año pasado, la agenda del canciller Mario Lubetkin está puesta en el exterior y en una intensa gira que abarca primero a la India, luego el centro de Europa para dialogar con los suizos, cuyo Parlamento trancó el acuerdo entre el Mercosur y EFTA, y finalmente Nueva York, donde acompañará al presidente Yamandú Orsi a la Asamblea General de las Naciones Unidas.

La visita a Nueva Delhi es este fin de semana, ya que la capital india será escenario de una nueva cumbre de los BRICS, a la que Uruguay asistirá por segunda vez —lo hizo Orsi el año pasado, cuando se organizó en Río de Janeiro, invitado personalmente por Luiz Inácio Lula da Silva— pero esta vez con una particularidad: Lubetkin dará un discurso ante los jefes de Estado. Expondrá, según dijeron a El País fuentes oficiales, las ideas fuerzas generales con las que viene insistiendo él y Orsi en los diferentes foros internacionales: la necesidad de reforzar el multilateralismo en un mundo cada vez más incierto, inestable y hostil.

A esta cumbre asistirán mandatarios de, entre otros países, Arabia Saudita, Rusia y China —Vladimir Putin y Xi Jinping estarán presentes—, Cuba, Vietnam y Egipto.

La cantidad de presencias confirmadas hace que la participación de Lubetkin en esta cumbre cobre particular importancia para el gobierno, que se encuentra en este foro representando a la Presidencia de la CELAC. Con algunas delegaciones de estos líderes mundiales se buscarán intercambios bilaterales.

Asimismo, pisar la India —Estado que invitó a Uruguay a la cumbre por ostentar en este momento la presidencia de la CELAC— tiene relevancia en sí misma para la administración de Orsi, que este lunes recibió las cartas credenciales del primer embajador de este país asiático en Montevideo, Binoy George. Pero además porque se busca concretar en el mediano plazo —probablemente en 2027— una visita oficial del presidente uruguayo.

La agenda del bloque

Esta alianza, que reúne a las llamadas potencias del sur global, discutirán en las próximas horas sobre la guerra en Oriente Medio, las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos a varios de sus miembros, y la inestabilidad comercial global generada desde que se inició el enfrentamiento entre Irán y los norteamericanos.

Los BRICS ahora representan la mitad de la población mundial y reúnen al 40% del PBI del planeta.

Se espera la participación, asimismo, del presidente de Irán, Masud Pezeshkian.

De otro lado, no estará Lula, hoy concentrado en la campaña electoral.