Freddy García, candidato en Peñarol, juntó a autoridades del arbitraje: “Crear una relación desde el respeto”

Freddy García, candidato a la presidencia de Peñarol, se reunió este martes con el director del Departamento de Arbitrajes de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), Marcelo de León, y otras autoridades del organismo para presentar sus propuestas de cara a una eventual presidencia del club.

García entregó una carta de compromiso institucional en la que manifestó su intención de dejar atrás los enfrentamientos de los últimos años y comenzar una nueva etapa en la relación entre Peñarol y las autoridades del arbitraje “basada en el respeto, el diálogo y la colaboración”.

“Si los socios me otorgan la responsabilidad de presidir Peñarol, asumo el compromiso de comenzar de cero, construyendo una relación institucional basada en el respeto mutuo, el diálogo y la colaboración”, expresó.

Entre sus propuestas, planteó dejar atrás los enfrentamientos personales y establecer una nueva relación con las autoridades arbitrales, sin que eso signifique renunciar al derecho del club a defender sus intereses deportivos.

Freddy García junto a Marcelo de León. Foto: gentileza.

Además, propuso poner a disposición las instalaciones de Peñarol para colaborar con la preparación y el entrenamiento de los árbitros uruguayos. También ofreció los equipos de las divisiones formativas para que puedan realizar prácticas y evaluaciones durante partidos de entrenamiento, previa coordinación entre ambas instituciones.

Otro de los puntos que se trató en la reunión fue la creación de un espacio de diálogo periódico entre Peñarol y las autoridades arbitrales, dentro de los procedimientos autorizados por la AUF. La propuesta, según dijo, apunta a "intercambiar inquietudes, analizar criterios y buscar soluciones a través del diálogo".

García aclaró que todas estas iniciativas respetarán la independencia de los árbitros y las competencias de las autoridades correspondientes. “No buscamos árbitros que favorezcan a Peñarol. Buscamos un arbitraje independiente, profesional y respetado por todos”, sostuvo.

El candidato afirmó que su intención es mejorar la relación entre el club y el arbitraje uruguayo a partir de la cooperación. “No venimos a pedir favores. Venimos a ofrecer respeto, diálogo y colaboración”, concluyó.