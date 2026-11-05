Carlos Lazzarino anunció que no participará en las elecciones de Peñarol y apuntó contra Ruglio

El escenario político de Peñarol sumó un nuevo episodio este jueves luego de que Carlos Lazzarino anunciara que no participará en las próximas elecciones del club, tras confirmar su desvinculación definitiva de Espacio Aurinegro 135, agrupación que fundó y lideró desde sus comienzos.

A través de un comunicado público, Lazzarino explicó que su determinación responde a diferencias surgidas dentro del movimiento, particularmente a raíz de un acuerdo político alcanzado con Evaristo González que finalmente no prosperó por discrepancias internas.

Las diferencias surgidas dentro de la propia agrupación, particularmente respecto al acuerdo político alcanzado con Evaristo González, hicieron imposible mi continuidad", expresó.

El dirigente manifestó su malestar por la situación, ya que había asumido públicamente un compromiso que posteriormente no pudo concretarse. Según explicó, esto lo dejó expuesto ante los medios de comunicación en una posición que consideró "injusta e innecesaria".

De todas formas, Lazzarino se encargó de desligar a Evaristo González de cualquier responsabilidad en lo sucedido y destacó su comportamiento durante las negociaciones. "Quiero dejar absolutamente claro que Evaristo González no tiene ninguna responsabilidad en lo sucedido. Por el contrario, ha demostrado ser un caballero y una persona de palabra", sostuvo.

En ese sentido, remarcó que las diferencias que motivaron su alejamiento surgieron exclusivamente dentro de Espacio Aurinegro 135. La decisión no implica únicamente su salida de la agrupación, sino también su retiro de la contienda electoral. "Queda sin efecto mi participación en la fórmula que estaba previsto presentar en el día de hoy. Asimismo, no participaré en las próximas elecciones del Club Atlético Peñarol bajo ninguna modalidad", anunció.

Las duras críticas de Lazzarino a Ignacio Ruglio por el banderazo

Más allá de su alejamiento de la actividad electoral, Lazzarino aprovechó el comunicado para responderle al presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, quien lo había involucrado en sus declaraciones sobre el banderazo realizado por hinchas aurinegros en las inmediaciones del Palacio Peñarol.

El dirigente negó cualquier vinculación con la movilización y cuestionó al mandatario carbonero por sus manifestaciones públicas. "Una situación con la que no tengo absolutamente ninguna vinculación. Una vez más se equivoca, como lo ha hecho reiteradamente durante estos seis años en tantos asuntos vinculados al club", expresó.

Lejos de quedarse ahí, Lazzarino profundizó sus críticas y lanzó una ironía sobre una eventual nueva candidatura de Ruglio a la presidencia. "Analizar antes de hablar debería ser una responsabilidad de quien preside una institución como Peñarol. Le aconsejo, señor pRESIDENTE, que, si decide presentarse nuevamente como candidato, utilice papel reciclado para imprimir su lista, aunque debo advertirle que reciclar seis años de errores difícilmente produzca algo nuevo y productivo", manifestó.

Finalmente, cerró su comunicado con otra frase dirigida al presidente aurinegro: "No todos somos de la misma condición ni del mismo estilo. Por suerte para mí, por desgracia para Peñarol".

De esta manera, Lazzarino confirmó que no será parte de las próximas elecciones de Peñarol, en medio de diferencias internas dentro de su agrupación y de un nuevo cruce público con el actual presidente del club.