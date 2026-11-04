El plantel de Peñarol se instaló en Maldonado: doble horario, campeonatos de truco y el día a día en Solanas

El plantel de Peñarol necesita hacer un click para superar la crisis deportiva que atraviesa y puso en jaque el año deportivo, por eso entre el presidente Ignacio Ruglio y el entrenador Diego Aguirre organizaron una “mini pretemporada” de cuatro días en el Complejo Solanas Punta del Este, ubicado sobre la entrada a Maldonado, adónde llegaron ayer por la noche.

Además de cambiar de aires, el plan es entrenar doble horario miércoles y viernes, jueves y sábado por la mañana, y luego emprender el viaje de retorno a Montevideo luego del almuerzo. Pero sobre todo aprovechar la instancia para “hacer grupo” y fortalecer el vínculo entre los jugadores y cuerpo técnico, para alinearse juntos hacia el objetivo de salir campeones y afrontar la recta final del campeonato de la mejor manera posible.

Pero más allá de los jugadores y parte del staff aurinegro, está previsto recibir a algunos invitados especiales. Entre ellos los expresidentes Juan Pedro Damiani y Jorge Barrera, invitados directamente por Ruglio. Aunque con la campaña electoral a pleno su asistencia es una incógnita.

También la generación campeona de la Copa Libertadores de 1987, que el lunes también compartió una cena junto al plantel para celebrar los 39 años de aquella conquista, así como la generación de 1982, Gregorio Pérez, Mario Saralegui y Nahitan Nández, futbolista formado en el club y de la selección uruguaya que justo se encuentra en el país y fue invitado por el presidente.

Otros dirigentes, como Marcelo Solomita y Evaristo González, también planean visitar al plantel en la semana, pero que anoche estaban reunidos en la sesión ordinaria del Consejo Directivo. Por otra parte, el presidente Ruglio ya estaba desde el fin de semana en el este y recibió anoche al plantel en el complejo, donde cenaron todos juntos y se fueron a dormir, para a partir de hoy empezar a trabajar.

Hincha de Peñarol espera al plantel en el Complejo Solanas Punta del Este. Foto: Ricardo Figueredo

Doble horario, "campeonatos de truco" y el día a día en Solanas

Junto al plantel de jugadores viajó por supuesto el cuerpo técnico completo, el director deportivo Marcelo Rodríguez y parte de la Secretaría Técnica, el equipo de sanidad y también algunos fisios. No todos porque no viajó el plantel completo: los que se recuperan de sus respectivas lesiones se quedaron en Montevideo y seguirán trabajando en ello en Los Aromos.

La delegación aurinegra se aloja en un block exclusivo para delegaciones deportivas con el que cuenta el Complejo Solanas, con un espacio cerrado para las comidas y gimnasio incluidos, para que cuenten con absoluta privacidad. “Es el mismo plan de los equipos que vienen a hacer pretemporada: lo hizo el River de Gallardo en verano y Estudiantes a mitad de año”, explicó Ruglio en diálogo con Ovación.

También hizo hincapié en que los jugadores pasen mucho tiempo juntos y la idea de “hacer grupo”, más allá de entrenar: “Vamos a jugar unos campeonatos de truco”, resaltó el titular mirasol.

Las habitaciones en las que se alojarán los futbolistas están ubicadas a unos 100 metros del Solanas Sports, un complejo que cuenta cuatro canchas de fútbol 11: dos de césped natural y dos de sintético. Todas estarán a disposición de Peñarol durante lo que dure la estadía del equipo.

Entrenarán doble horario este miércoles, el jueves de mañana, el viernes doble horario y el sábado por la mañana, para partir hacia Montevideo después del almuerzo. El domingo tendrán día libre ya que no hay actividad del fútbol uruguayo por la visita del papa León XIV.

El próximo compromiso de Peñarol es el domingo 15 de noviembre a las 20:00 horas, cuando enfrente a Defensor Sporting en el Estadio Franzini por la penúltima fecha del Clausura. Con la obligación de ganar para encaminar la Anual y dar otro paso hacia las finales del campeonato, y el título.