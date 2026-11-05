La jornada de este jueves comenzó con un batacazo: Carlos Lazzarino, líder y fundador de la agrupación Espacio Aurinegro 135 para ser candidato a presidente de Peñarol, se bajó de las elecciones mediante un repentino comunicado. Fue compañero de fórmula por tres días con Evaristo González luego de una extensa reunión de ocho horas que mantuvieron el lunes para combinar sus proyectos y consolidar una "alianza estratégica y no política", según lo calificaron.

Sin embargo, duró poco. Y al que tomó por mayor sorpresa fue al propio Evaristo, quien incluso ayer miércoles a última hora compartió una foto de los dos juntos en sus redes. Como si tratara de enviar un mensaje de unidad hacia los otros dos bloques que encabezan Ignacio Ruglio y Juan Pedro Damiani, quienes siguen insistiendo que las elecciones se van a definir entre ellos dos y nadie más.

Luego de varias horas de conocida la resolución de Lazzarino, Evaristo se pronunció públicamente mediante un comunicado en redes sociales, en el que destacó que "la política en Peñarol es muy dura" y trasmitió calma a su electorado: "A los socios y socias que habían decidido apoyar a Carlos: su proyecto tiene lugar con nosotros. Los cambios que queremos hacer se hacen desde adentro del club y conociendo la gestión".

Evaristo González en la Torre de Antel. Foto: Ignacio Sánchez.

Evaristo González sobre la repentina decisión de Lazzarino: "La política en Peñarol es muy dura"

"Como habrán escuchado, Carlos Lazzarino decidió bajarse de la campaña.

Antes que nada, la persona. A Carlos y a su familia, mi abrazo. Eso es lo más importante en este momento.

Él tomó una decisión por una situación interna de su grupo, y la respeto. Le agradezco el apoyo y las ganas de ver un Peñarol mejor. Es una pena perder lo que nos aportaba sobre la estructura del club. Ojalá podamos seguir intercambiando ideas, desde el lugar en que se sienta cómodo.

En nuestro primer encuentro, hace pocos días, estuvimos ocho horas trabajando a favor de Peñarol. A las dos horas ya estábamos de acuerdo en lo principal: el club se gobierna en equipo y no con presidencialismo.

Todo esto me hace reflexionar una vez más. La política en Peñarol es muy dura. Se mezclan intereses personales, agrupaciones, pasiones, resultados deportivos. Parece fácil, pero no lo es. Estos nueve años en la directiva me lo hicieron vivir en carne propia. A mí, a mi familia y a quienes me rodean. Nos tenemos que cuidar más entre nosotros.

Yo voy a redoblar el esfuerzo.

A los que nos vienen acompañando, que son muchos: calma, seguimos con el mismo proyecto.

A los socios y socias que habían decidido apoyar a Carlos: su proyecto tiene lugar con nosotros. Los cambios que queremos hacer se hacen desde adentro del club y conociendo la gestión.

A los que crean que Peñarol tiene que ir por otra línea, los respeto. Les pido que se tomen el tiempo de escuchar todos los proyectos y a las personas detrás de cada uno antes de decidir.

Estamos ante la elección más importante del siglo. Al final de cuentas, esto no es por Evaristo ni por Carlos. Es a favor de Peñarol, siempre. El club está por encima de todos nosotros.

Estamos preparados para lo que venga. A favor de Peñarol".