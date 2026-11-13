Juan Pedro Damiani lanzó su campaña para volver a presidir Peñarol: "No vuelvo para brillar, sino para alumbrar"

Juan Pedro Damiani volvió a escena. Con Alejandro Ruibal a su lado y un numeroso equipo de diferentes sectores que los respaldó, el expresidente aurinegro lanzó anoche su campaña rumbo a las elecciones en Peñarol del próximo 12 de diciembre.

Y si bien cada referente que tomó la palabra lo mencionó como el indicado para liderar “el cambio que necesita Peñarol”, él se alejó del centro y aseguró: “No vuelvo para brillar, sino para alumbrar. La responsabilidad más grande será formar un equipo de gente joven que pueda liderar al club en el futuro”.

Además de Ruibal y Nelson Mendiburu, el dos y tres de la lista 10, lo acompañaron Rodolfo Catino (lista 3), Marcos Acle (lista 8), Walter Sobrero (lista 1987), Fernando Jacobo (lista 11) y Fernando Damiani (lista 2050).

El “cambio” marcó el discurso de todos desde el arranque: “Estamos acá porque compartimos una preocupación: Peñarol necesita un cambio. No es una cuestión de nombres y apellidos. Peñarol necesita recuperar el respeto por la institucionalidad, y el que tenía la AUF y el fútbol uruguayo por nosotros”, enfatizó Catino.

Nelson Mendiburu fue de los más entusiastas: “La historia de Peñarol nos obliga a no conformarnos, a volver a ser ambiciosos. Queremos más campeonatos, más clásicos, pelear todas las copas internacionales que juguemos. Queremos ganar”. Y también llamó a la unión, incluso durante la campaña: “Queremos a todos los peñarolenses en el mismo barco, los que nos bancan y los que piensan diferente. Peñarol está por encima de cada uno de nosotros”.

Ruibal presentó las bases de su proyecto y habló de cinco pilares: “Lo primero, por supuesto, es el fútbol. Un director deportivo con visión institucional. No voy a dar nombres, no corresponde. El método es lo importante, los nombres los vamos a tener”. Después de las formativas: “Captar y formar jugadores con nuestra identidad, para disfrutar y comercializar”. También del lugar en la AUF, “donde hay que defender al club”, de la seguridad “para que la familia disfrute en paz del Campeón del Siglo”, y de la infraestructura: “Más allá del CDS, pensamos en el ‘Distrito Peñarol’”.

Alejandro Ruibal y Juan Pedro Damiani en el lanzamiento de la lista 10 para las elecciones de Peñarol 2026. Foto: Natalia Rovira

Al final, Damiani recordó con emoción el Quinquenio porque este jueves se cumplieron 29 años: "Hoy es una fecha especial porque se cumple otro aniversario del segundo gran Quinquenio de oro, que lideró el gran presidente que fue mi querido viejo".

También criticó la gestión actual del club: "La roca que nos vendieron se diluyó, se la comió la arena".

Después comparó el plantel que dejó al irse en 2017 con el que quiere construir: “Dejamos un equipazo: Gargano, el Cebolla, Guillermo Varela, Maxi Rodríguez. Dejamos una Ferrari y queremos dejarles a los próximos otra Ferrari”.

Se fijó como meta aumentar considerablemente la masa social y concluyó: "Peñarol es la colectividad más grande de este país, por encima de cualquier partido político y religión".