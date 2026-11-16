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    El País Ovación Fútbol

    Damiani y Ruibal presentarán a Mario Bergara su plan para modernizar el Campeón del Siglo y mejorar la movilidad

    La fórmula que busca presidir Peñarol se reúne este lunes con el intendente de Montevideo para mostrarle cómo prevé agilizar el acceso al estadio en días de partido.

    El País
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    16/11/2026, 11:21
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    Alejandro Ruibal y Juan Pedro Damiani en el lanzamiento de la lista 10 para las elecciones de Peñarol 2026
    Alejandro Ruibal y Juan Pedro Damiani en el lanzamiento de la lista 10 para las elecciones de Peñarol 2026.
    Foto: Natalia Rovira

    Juan Pedro Damiani y Alejandro Ruibal, candidatos a presidente y vicepresidente de Peñarol en las elecciones del sábado 12 de diciembre, se reunirán este lunes a las 18:00 con el intendente de Montevideo, Mario Bergara, para presentarle el proyecto que impulsarán para el Estadio Campeón del Siglo si llegan a la conducción del club.

    El encuentro con el gobierno departamental se centrará en el impacto urbano de la iniciativa: lo que Ruibal suele denominar como "Distrito Peñarol". El principal desafío es cómo ordenar el movimiento de los miles de hinchas que van al estadio en cada partido y cómo reducir las dificultades para llegar a la zona y salir de ella. Con ese objetivo, la fórmula planteará alternativas para el transporte colectivo, los recorridos peatonales, la circulación de vehículos y las zonas de estacionamiento.

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    Mario Bergara durante la ceremonia de apertura de la Feria Internacional del Libro de Montevideo 2026.
    Mario Bergara durante la ceremonia de apertura de la Feria Internacional del Libro de Montevideo 2026.
    Foto: Intendencia de Montevideo.

    El proyecto lo elaboró un equipo de especialistas encabezado por el ingeniero Ruibal. La propuesta abarca el funcionamiento interno del complejo y la forma en que se integra con la ciudad. Por esto último buscan la coordinación con la Intendencia.

    En cuanto al estadio, inaugurado en 2016 durante la presidencia de Damiani, el plan prevé renovar la infraestructura con tribunas más confortables, más opciones gastronómicas, un espacio dedicado al patrimonio histórico aurinegro y una nueva fachada. Según la fórmula, la idea es que las mejoras acompañen al hincha en todo el recorrido, desde que llega al Campeón del Siglo hasta que vuelve a su casa.

    El proyecto se presentará públicamente al mediodía de este martes 17 de noviembre en el hotel Hyatt (Rambla República del Perú 1479). Habrá una exposición del plan y se proyectará un video sobre los cambios que se proponen para el estadio y su entorno.

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