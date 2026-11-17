El papa León XIV retornó a Roma tras partir desde Perú, el último destino de la gira por Sudamérica, y en el avión fue consultado por periodistas que lo acompañaban. Uno de ellos le consultó por Uruguay y qué le dejó su paso por una república laica y donde se calcula que solo un tercio de la población se considera católica.

"Estamos en el mes de noviembre, se acerca el tiempo de Adviento y Navidad, y pienso por ejemplo en Belén, aquellos pueblos pequeños donde Jesús llegaba con su mensaje, y cómo una comunidad pequeña puede hacer cosas grandes porque la fe empieza como la semilla de mostaza. En Uruguay todos hemos visto, quizás algunos se hayan sentido sorprendidos por la respuesta de la comunidad católica —y no solo—, ha sido muy grande", respondió ante la pregunta del periodista Juan Paullier, que compartió el video en su cuenta de X.

En el vuelo de regreso a Roma, el papa León XIV habló sobre Uruguay.



Estas fueron sus respuestas a mis preguntas. pic.twitter.com/1sBw3QRYsh — Juan Paullier (@juanpaullier) November 17, 2026

"Por feliz providencia en la planificación hemos podido estar en la celebración de Nuestra Señora de los Treinta y Tres (en Florida), una fiesta muy importante en la devoción de los católicos de Uruguay y en su historia", dijo el papa León XIV, y luego añadió: "Uno va viendo que también en un país considerado laico, donde muchas personas ya no practican activamente una fe o una religión, la iglesia, los fieles, los cristianos tienen mucho que decir, y la respuesta en sus días ha sido maravillosa y creo que habrá dejado alguna semilla que va a crecer".

Ante otra pregunta del mismo periodista, de Zorrilla Media, el papa señaló que "desde la primera semana" posterior a su operación para superar su cáncer de pulmón supo que "quería cumplir" con el viaje por Sudamérica que había programado. "Con la ayuda de Dios y la fuerza de la oración —recibí mensajes de literalmente todo el mundo—, con una cierta determinación que también tengo y la ayuda de los médicos, no estoy al 100% pero estoy bastante bien. La resistencia es uno de los dones que el Señor me ha dado", concluyó.

Entre risas y rosarios: la broma del Santo Padre sobre el incidente en el papamóvil de Perú

El papa también aprovechó su diálogo con los periodistas para bromear sobre un incidente que sufrió en Perú, cuando recibió el impacto de un denario en el rostro mientras saludaba desde el papamóvil. En referencia a la persona que le arrojó el objeto, dijo: "Con mucha fe simplemente quería ofrecerme un rosario. Son cosas que uno lleva en el corazón, quizás en el ojo", bromeó.

Según el papa, la situación habla del "entusiasmo" y la "profunda fe" que tenía la gente de Perú, que deseaba "recibir la bendición del Señor por medio de un servidor, el papa".

El Papa León XIV reacciona tras ser golpeado por un objeto lanzado desde la multitud mientras viajaba en el papamóvil a su llegada a la Base Aérea de Las Palmas en Lima para una misa el 16 de noviembre de 2026. Foto: TIZIANA FABI/AFP.

León XIV espera que su visita a Argentina sirva para "cambiar el chip" y dejar de odiarse

Por otro lado, el papa León XIV dijo que espera que su visita a Argentina contribuya a que la sociedad de ese país "pueda cambiar el chip" y, aunque haya diferencias de opinión, "no sea necesario odiarse" o usar "un lenguaje tan violento". Preguntado por la imagen de un pueblo argentino que salió a las calles unido y sin divisiones para recibirlo, mostró su satisfacción: "La derecha, la izquierda, todos, hemos estado ahí en la calle celebrando y gozando de algo que es mucho más grande que una discusión política".

El pontífice lamentó que, en relación con las divisiones sociales, "nos estamos dejando llevar por algoritmos y por una polarización que no es casual y que en muchas situaciones ha sido intencionalmente provocada". Asimismo, señaló que los medios de comunicación "tienen un papel muy grande para ayudar a todos a superar esa forma de polarización".

León XIV expresó que le gustaría que su visita a Argentina "haya servido para despertar en los corazones de muchas personas" la idea de que "podemos cambiar ese chip, que podemos pensar de otra forma. Podemos tener diferencias de opinión, pero no es necesario llegar a odiarnos, a usar un lenguaje tan violento o incluso la incapacidad de hablarnos en las familias".

El papa pide a los obispos que sean los que ayuden a hacer justicia en los casos de abusos

También llamó a los obispos a que sean ellos los que realmente se tomen la responsabilidad de acompañar y hacer justicia ante el delito de los abusos. El papa reiteró su compromiso para seguir trabajando en la escucha y en la prevención para que nunca más se repitan, al ser preguntado por los medios sobre sus reuniones durante la gira con víctimas de curas pederastas.

El papa León XIV habla con periodistas durante una conferencia de prensa en vuelo mientras viaja de Lima, Perú, a Roma, Italia, el 16 de noviembre de 2026. Foto: EFE

El pontífice recordó que "no es la primera vez que habla con víctimas" y añadió que "no puede escuchar a todas en todo el mundo", en una velada referencia a las protestas de supervivientes que no fueron invitadas a estas reuniones.

León XIV aseguró que con este tipo de reuniones quiere mostrar "el deseo de estar cerca de las víctimas, ayudarles a encontrar un camino, que quizás va poco a poco, pero un camino que puede llevarles a una auténtica sanación".

Reiteró su compromiso a seguir "trabajando para la prevención y para que nunca más sucedan esas cosas". Asimismo, también indicó que este tipo de reuniones son "una llamada a los obispos y a los agentes de pastoral" en cada diócesis para decirles que ellos que están más cerca de estas situaciones tienen que cumplir.

"Tienen que acompañar, tienen que ser ustedes los que realmente toman la responsabilidad de acompañar y de ayudar para que haya justicia y que nunca más se repitan estos delitos", añadió.

Con información de EFE