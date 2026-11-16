De Casavalle a la Amazonía: las momentos más conmovedores de la visita del papa León XIV a Sudamérica

León XIV concluye este lunes en Lima una emotiva gira de regreso a Sudamérica que disipó las dudas sobre su recuperación de una cirugía de cáncer y puso de relieve la prioridad de justicia social de su joven papado.

El sumo pontífice, de 71 años, recorrió durante 12 días Uruguay, Argentina y Perú con una agenda muy exigente, que muchos dudaban pudiera completar un mes después de una operación por un cáncer de pulmón.

Desde los Andes hasta la sofocante Amazonía, León XIV, nacido en Estados Unidos, atravesó una región donde pasó casi dos décadas como misionero y obtuvo la ciudadanía peruana.

El líder de los 1.400 millones de católicos pronunció discursos contundentes y presionó a dirigentes políticos como el argentino Javier Milei, al insistir en que el crecimiento debe beneficiar a todos y hablar en defensa de los pobres, los ancianos y las personas con discapacidad.

El papa León XIV en la cabina de mando del helicóptero que lo traslada en Perú. Foto: Instagram/@pontifex

Lograrlo demostró la "increíble fortaleza y determinación" del papa, al que la gente en gran medida había "subestimado", dijo la experta en el Vaticano, Elise Ann Allen, quien ha escrito una biografía de Robert Prevost, nacido en Chicago. También estamos viendo al papa misionero como nunca lo habíamos visto antes", declaró a la AFP.

De Montevideo a Buenos Aires: gestos de alto voltaje social

En Uruguay, el pontífice se aventuró en Casavalle para poner el foco en las muertes de niños atrapados en la violencia del narcotráfico.

Vecinos de Casavalle escuchan al papa León XIV. Foto: Leonardo Mainé/El País.

También pidió una mayor solidaridad con la gente que está sola y los que sufren, describió las altas tasas de suicidio del país como "dolorosas" y reclamó un mayor respeto por las mujeres, un tema que se repetiría a lo largo de su viaje.

Papa León XIV escucha a los vecinos en Casavalle. Foto: Leonardo Mainé.

En Argentina, el papa convocó en total a unas seis millones de personas en misas. Las de Buenos Aires y Luján, con más de 2,5 millones cada una, se convirtieron en las mayores de su papado hasta el momento.

Fue recibido por peregrinos argentinos que lloraban, tras haber esperado en vano durante mucho tiempo el regreso de su predecesor, Francisco.

León XIV visitó la cárcel de Devoto, donde dio esperanzas a los reclusos. Y en un hogar para personas con discapacidad, afirmó que el progreso de una nación debía juzgarse por cómo trata a sus ciudadanos más vulnerables.

El papa León XIV bendice a un bebé desde el papamóvil cuando llega para celebrar una misa en el Complejo Deportivo Regional de Ucayali en Pucallpa, Perú, el 15 de noviembre de 2026. Foto: TIZIANA FABI/AFP

El emotivo tramo final en Perú y el inicio de una nueva etapa

Pero fue su regreso a Perú, y a las zonas donde sirvió como el obispo Robert Francis Prevost, lo que constituyó el momento más emotivo del viaje para León XIV. Tres millones de personas lo esperaron en las calles de Lima para recibirlo. Les dijo que ellos lo habían formado como pastor, y confesó: "Regreso (...) a mi patria".

Desde el abrasador desierto hasta los Andes, las multitudes corearon "El papa es peruano", y viejos amigos le dieron la bienvenida a casa.

Papa León XIV saludando a los líderes indígenas durante una misa en el Complejo Deportivo Regional Ucayali en Pucallpa, Perú, el 15 de noviembre de 2026. Foto: SIMONE RISOLUTI/AFP

Como en Argentina, se reunió con víctimas de abusos por parte del clero, entre ellas algunas vinculadas a la otrora poderosa y ahora disuelta sociedad católica Sodalitium Christianae Vitae. Habló del "dolor" causado y dijo que la Iglesia debe hacer "reparaciones" a las víctimas y fomentar "una cultura de prevención y protección".

La parte físicamente más exigente del viaje lo llevó en un mismo día desde el desierto de Chiclayo hasta la altura de Cusco, el corazón del Imperio inca, y luego hacia la cálida y húmeda cuenca amazónica.

En Pucallpa, dijo que la destrucción del medio ambiente amenazaba tanto a la selva tropical como a las personas que dependen de ella, y denunció el abandono inaceptable que sufren muchas comunidades indígenas.

"El grito de la tierra y el grito de los pobres se alzan conjuntamente", dijo. "La sangre de estos hermanos clama a Dios y reclama justicia a los hombres", agregó.

Hombres indígenas vestidos con atuendos tradicionales esperan que el papa León XIV pase por el papimóvil frente a la capilla de Nuestra Señora de Loreto y la iglesia de la Compañía de Jesús en Cusco, Perú, el 15 de noviembre de 2026. Foto: JUAN SANTY/AFP

El lunes visitará un centro para personas mayores y celebrará una misa final en Lima, antes de regresar al Vaticano.

El diagnóstico de cáncer del papa, menos de 18 meses después de iniciado su papado, sacudió a la Iglesia católica. Este viaje —uno de los más agotadores en décadas— fue seguido de cerca como un termómetro de cómo podría verse afectado su papado.

El papa saluda al bajar de un avión en Perú a un grupo de personas que lo observan desde una obra en construcción. Foto: Instagram/@pontifex

Como si respondiera a los escépticos, León dijo que ni la vejez ni los problemas de salud podían frenar su ímpetu religioso. Volver a América Latina le ha permitido "reconectarse con las raíces de quien es", señaló la biógrafa Allen.

"Creo que va a despertar algo en él. Creo que estamos viendo comenzar un nuevo capítulo del pontificado del papa León", afirmó.

Ella Ide/AFP