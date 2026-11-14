Papa León XIV celebró misa en Santa Cruz de Succhabamba: llegó a localidad en helicóptero

El papa León XIV se adentró este sábado en los Andes peruanos en helicóptero para llegar hasta la provincia andina y rural de Santa Cruz, el lugar más recóndito de la Diócesis de Chiclayo, donde fue obispo por ocho años (2015-2023) y al que había prometido volver cuando partió al Vaticano en 2023, convocado por el papa Francisco.

El 'papacóptero' partió a la población de Santa Cruz de Succhabamba desde la ciudad de Chiclayo, situada en la costa norte de Perú, a unos 700 kilómetros de la capital Lima, a donde regresó el viernes con un apoteósico recibimiento por parte de sus seguidores, que esperaba este momento desde que fue nombrado papa el año pasado.

Santa Cruz de Succhabamba, un pueblo con apenas 5.000 habitantes, se ha visto desbordado con la llegada de decenas de miles de visitantes de otras zonas de la provincia que no quieren perderse el regreso que Robert Prevost. Se calcula que alrededor de 100.000 fieles asisten a la misa.

No ceder a la violencia: las claves de la misa del papa León XIV en Santa Cruz de Succhabamba

El sumo pontífice aconsejó que a pesar de tantas dificultades, cuando se tiene "la tentación de ceder al desaliento, al resentimiento o incluso a la violencia (...) esta nunca será el camino del progreso y de la paz".

Desde esta localidad andina, el papa aseguró que "es motivo de gran preocupación, tanto para la Iglesia como para la sociedad" las injusticias.

"Pensemos, por ejemplo, en estos lugares, en el sufrimiento de quien se ve obligado a abandonar su patria para buscar un futuro mejor, para sí y para los suyos, en las grandes ciudades de la costa; o en las dificultades de relevo generacional ligadas al fenómeno de la baja natalidad, que vacían los pueblos; o en el desafío de la distribución equitativa de los beneficios derivados de los recursos de la tierra", agregó.

Clamó que "la injusticia y la maldad no se vencen con la brutalidad, sino con la oración, con la paciencia, con la perseverancia en denunciar lo que no está bien, pidiendo con fuerza y trabajando con empeño para que se realicen los cambios necesarios, sin perder nunca la confianza en Dios", a los fieles de un país que ha tenido un pasado violencia y terrorismo.

"Vengo, como lo he hecho tantas veces, a compartir con ustedes mi alegría de discípulo y misionero de Cristo", dijo el papa, que llegó en helicóptero desde Chiclayo a esta zona montañosa, para dedicar la misa a aquellas comunidades católicas alejadas a las que cuando era obispo llegaba a caballo.

En su homilía recordó: " Muchos de ustedes han recorrido largas distancias para estar aquí (...) El camino que han recorrido, además de ser un viaje por rutas difíciles, es una peregrinación de fe".