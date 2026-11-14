El papa León XIV recorre Chiclayo mientras advierten por el "meganiño" más fuerte en un siglo

La visita de dos días que hace desde ayer viernes el papa León XIV a Chiclayo y otras localidades del norte de Perú se concreta cuando comienza a sentirse el fenómeno climático de El Niño, que se anuncia como el más fuerte de los últimos cien años, con lluvias torrenciales e inundaciones para los próximos meses en esa zona del país.

León XIV arribó a Chiclayo, a unos 700 kilómetros al norte de Lima, para cumplir con la segunda parte de su visita a Perú, que comenzó el miércoles.

Tras ser recibido por miles de personas en la diócesis de la que fue obispo durante ocho años, hasta 2023, el papa llegó a las Pampas de Pimentel, una zona entre el desierto costero y el océano Pacífico cercana a la ciudad de Chiclayo, donde ofició una misa ante unos 500.000 feligreses.

A pesar de la multitud que acompañó la ceremonia, otros miles de personas decidieron retirarse de la zona, sobre todo los que iban con niños y personas mayores, por las altas temperaturas, que llegan a los 31 grados, con una sensación térmica de 34 grados.

La visita del pontífice a la zona se produce en pleno inicio de los fenómenos de El Niño Costero y de El Niño en el Pacífico Tropical, que incrementa el impacto del primero, principalmente en Ecuador y el norte de Perú, desde las regiones de Tumbes y Piura, fronterizas con Ecuador, hasta Lambayeque, donde se encuentra Chiclayo, y La Libertad.

La comisión encargada del estudio del fenómeno climático de El Niño (Enfen) ratificó a fines de octubre pasado que El Niño Costero mantendrá una magnitud extraordinaria y El Niño una magnitud muy fuerte, hasta febrero próximo.

En la costa norte y central, así como en la sierra occidental, se esperan lluvias de fuerte intensidad, mientras que en la costa y la sierra sur, así como en sectores amazónicos, una disminución de precipitaciones que puede causar graves sequías.

El Gobierno de Perú indicó que este será el fenómeno de El Niño más fuerte de la historia moderna en el país, por lo que lo ha calificado como un “meganiño”.

En medio del inicio de estas condiciones climáticas extraordinarias, el papa recorrerá varios lugares de su antigua diócesis, algunos de ellos recónditos.

EFE