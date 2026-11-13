Desde Perú, el papa León XIV cuestionó la mentalidad machista y pidió reparar el daño a víctimas de abuso

El papa León XIV defendió ayer jueves en Perú una reparación frente a los abusos cometidos en la Iglesia y denunció la violencia contra las mujeres, reflejo de una “mentalidad machista” que todavía permea la sociedad.

El sumo pontífice, operado hace un mes de un cáncer de pulmón, llegó el miércoles a Perú, donde vivió casi dos décadas, para la última etapa de su intensa gira por la región.

Las principales acusaciones de abusos sexuales en el país andino recaen sobre el Sodalicio de Vida Cristiana, una agrupación de laicos y sacerdotes disuelta por orden del fallecido papa Francisco en abril de 2025.

Se trata de una “realidad que nos ha causado tanto dolor”, dijo León XIV en una reunión con los obispos de Perú, en la que llamó a responder a “los abusos perpetrados por miembros del clero o en el contexto eclesial (...) con la verdad, con justicia, con perdón, con reparación”.

También abogó por “un compromiso cada vez más decidido a favor de una cultura de la prevención y protección de los más débiles frente a estos delitos”.

Antes de su discurso, el papa se detuvo en la iglesia de las Nazarenas, en el centro de Lima, y oró frente al Señor de los Milagros, una figura muy venerada en Perú. Allí saludó a los fieles y bendijo a personas en sillas de ruedas.

Tras el impulso de las investigaciones ordenadas por Francisco contra el Sodalicio, León XIV tomó la posta.

La orden reconoció que miembros de su cúpula abusaron sexualmente de 19 menores y 10 mayores entre 1975 y 2002.

En mayo de 2026, el Vaticano instaló en Lima un “canal de escucha” para las víctimas de abusos sexuales, físicos, psicológicos, económicos, entre otros, para fijar indemnizaciones con los bienes que se le incautaron al Sodalicio.

Robert Prevost, antes de ser Leon XIV, fue obispo de la ciudad de Chiclayo, en el norte de Perú, entre 2015 y 2023.

En ese cargo, “abrió el camino” para la escucha de las víctimas, según declaró el año pasado Carlos García, jefe de los obispos en Perú.

“Mentalidad machista”

En la Plaza Mayor de Lima, una multitud se congregó ayer para ver y escuchar al papa, entre ellos un hombre vestido de inca, un bebé en brazos disfrazado de sumo pontífice y una mujer con una estatua de la Virgen de Guadalupe.

Ante unas 40.000 personas, el pontífice respondió a las cuestiones planteadas por representantes de la sociedad peruana sobre la discriminación cultural, el maltrato a las mujeres, los problemas familiares y los desafíos del mundo laboral y tecnológico.

León XIV denunció en las afueras de la catedral la violencia contra las mujeres y la “mentalidad machista” todavía presente en la sociedad.

“Es triste constatar que persiste una mentalidad machista, que se manifiesta en la ausencia del padre en la vida familiar, los abusos y la violencia hacia las mujeres”, afirmó León XIV al citar a Benedicto XVI y recordó que el cristianismo proclama que hombres y mujeres poseen “igual dignidad y responsabilidad”.

Latinoamérica registró un promedio de 11 feminicidios por día en 2024, de acuerdo con los datos más recientes de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

El papa también comparó las dificultades que encuentran los obispos en su misión dentro de la Iglesia con el empinado Camino Inca, una antigua red de rutas que atraviesan principalmente los Andes.

“Sabemos que el Camino del Inca no es fácil: sus elevaciones y sus pasos estrechos ponen a prueba la resistencia del caminante”, dijo el sumo pontífice.

En nuestra misión “encontramos dificultades pastorales, divisiones sociales, incomprensiones y decisiones que pueden resultar dolorosas”, agregó.

Autoridades peruanas Reclamó gobernar con rectitud y honestidad El papa León XIV alentó a las autoridades peruanas “a cultivar la honestidad, la rectitud y la disposición al encuentro”, en el discurso que pronunció el miércoles en el Teatro Nacional de Lima ante la presidenta, Keiko Fujimori y su equipo de gobierno. El papa destacó que estas son “cualidades que sostienen la confianza entre las personas y dan solidez a la vida de las instituciones” después de reunirse con la mandataria. Recordó que Perú ha atravesado momentos difíciles que han puesto a prueba la convivencia entre sus habitantes”. “La vida democrática implica reconocer que nadie posee todas las respuestas y que las diferencias no impiden compartir una preocupación sincera por el bien del país”, señaló.

Valorar a las mujeres

El papa reivindicó que la dignidad humana “también exige promover efectivamente la presencia, el respeto y la participación de las mujeres” y subrayó que su contribución “en todos los ámbitos de la sociedad y de la Iglesia es indispensable”

Por ello, León XIV lanzó un llamamiento no solo a los católicos, sino “a cada hombre y mujer de buena voluntad”: “¡Valoremos a las mujeres! ¡Protejamos y respetemos a las niñas!”.

En este discurso, que se convirtió en un completo alegato en favor de la dignidad de las mujeres, el sumo pontífice también defendió una mayor corresponsabilidad entre hombres y mujeres en el ámbito familiar y advirtió que vivir en la diferencia “no justifica la desigualdad en la responsabilidad de las tareas domésticas, ni la subordinación de un cónyuge a otro”.

“Debemos seguir trabajando para armonizar el rol del varón y de la mujer en las familias y afirmar que ambos son corresponsables en la construcción del futuro de la sociedad”, añadió el máximo jerarca de la Iglesia católica.

León XIV tuvo palabras de reconocimiento para las madres, tías y abuelas que, “muchas veces solas, afrontan numerosas dificultades para sacar adelante a sus hijos”.

Heridas y desafíos

El pontífice, además, se refirió a las dificultades que atraviesan numerosas familias peruanas, “divididas por los problemas económicos o la emigración y heridas por las adicciones al juego, el alcoholismo, la drogadicción, los abusos y la violencia doméstica”.

“Dios ama a todas las familias, especialmente a las que están atravesando momentos críticos. A ellas quiero decirles: ¡no se rindan ante la dificultad!”, exhortó el papa.

León XIV puso el ejemplo de la Sagrada Familia, “que también tuvo que cambiar de ciudad, trabajar para mantenerse y afrontar “la soledad, el dolor y la incomprensión”.

Recordó su encíclica Magnifica Humanitas en la que advierte que “la tecnología actual tiene el riesgo de suplantar la convivencia real, exponiendo a los miembros de la familia a la distracción y a contenidos, a veces, nocivos”.

Al respecto, el pontífice urgió a “una alianza entre la política, las instituciones educativas” y “también reclamó al Estado políticas sociales que favorezcan a las familias y garanticen una educación centrada en la formación humana e intelectual de los alumnos”.

Sobre el mundo del trabajo, León XIV instó a que las autoridades “ayuden a empresarios y trabajadores estableciendo un marco jurídico justo y garantizando contemporáneamente un equilibrio razonable entre trabajo, descanso y vida familiar”.

Diversidad

Ante el tema de la discriminación, el papa, destacó: “Perú es un país bellísimo precisamente por su pluralidad cultural, lingüística, histórica y regional”.

“Como cantamos en un vals criollo: ricas montañas, hermosas tierras; risueñas playas, fértiles tierras; cumbres nevadas, ríos, quebradas ¡Es mi Perú!”, dijo el papa al arrancar un gigante ovación de los presentes.

León XIV condenó que se acepten “expresiones o comportamientos para clasificar, ofender o juzgar a las personas por su apariencia, procedencia o condición social, bajo el pretexto de ciertas “bromas” o jerga popular”.

El papa se despidió cantando junto al resto de los presentes en la plaza: Contigo Perú.

Víctimas de represión

Los familiares de las víctimas de la represión a las protestas antigubernamentales que sacudieron a Perú entre finales de 2022 e inicios de 2023 reclamaron ayer jueves tener una audiencia con el papa León XIV.

Mediante una carta pública, la asociación de víctimas de estas protestas, que dejaron al menos 50 personas fallecidas, presuntamente por disparos de la Policía y de las Fuerzas Armadas, solicitaron el encuentro durante el breve paso del pontífice por la ciudad de Cusco.

La mayoría de las víctimas mortales de esta ola de protestas, iniciada a raíz del fallido autogolpe de Estado del izquierdista expresidente Pedro Castillo y su posterior encarcelamiento, se produjeron en ciudades andinas del sur del país cercanas a Cusco, como Huamanga, Andahuaylas y Juliaca.

Hasta el momento la Fiscalía no ha formalizado acusación en ninguno de los episodios, e incluso el Fiscal general, Tomás Gálvez, suprimió el equipo especial creado para investigar la actuación de las fuerzas del orden para reprimir estas protestas.

“Santo Padre, nuestras heridas siguen abiertas no solamente por la ausencia de nuestros seres queridos, sino también por la angustia de sentir que nuestras voces no han sido suficientemente escuchadas y que la justicia que tanto esperamos continúa pendiente”, señaló el colectivo en su misiva.

“No buscamos venganza ni confrontación. Buscamos verdad, justicia, dignidad y garantías de que ninguna otra familia peruana tenga que vivir el dolor que nosotros hemos sufrido”, añadió.

Los familiares de las víctimas afirmaron que una reunión con León XIV “significaría un gesto inmenso de humanidad, solidaridad y esperanza”.

“Queremos que conozca nuestras historias, que escuche a las madres que todavía lloran a sus hijos y a los sobrevivientes que continúan luchando por justicia. Confiamos en su sensibilidad y compromiso con los más vulnerables, y esperamos que nuestra petición llegue a su corazón”, concluyeron.

El miércoles, al recibir al papa, la presidenta de Perú, Keiko Fujimori, pidió a León XIV sus oraciones para que quienes tienen la responsabilidad de dirigir su país, como ella, sepan hacerlo con “sabiduría, humildad y auténtica vocación de servicio”.

Con información de EFE y AFP