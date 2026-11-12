En una reunión con obispos en Perú, el papa León XIV pidió "reparación" por abusos cometidos en la Iglesia

El papa León XIV defendió este jueves en Perú una "reparación" frente a los "abusos" cometidos en la Iglesia y denunció la violencia contra las mujeres, reflejo de una "mentalidad machista" que todavía permea la sociedad.

El sumo pontífice, operado hace un mes de un cáncer de pulmón, llegó el miércoles a Perú, donde vivió casi dos décadas, para la última etapa de una intensa gira de 12 días por Sudamérica que incluyó a Uruguay y Argentina.

El papa, que tiene previsto reunirse con víctimas durante su estadía en Perú, exhortó ⁠al clero para responder “con la verdad, la justicia, el perdón, la reparación y un compromiso cada vez más decidido a favor de una cultura de ‌la prevención y protección de los más débiles frente a estos delitos”.

Las principales acusaciones de abusos sexuales en el país andino recaen sobre el Sodalicio de Vida Cristiana, una agrupación ultraconservadora de laicos y sacerdotes disuelta por orden del fallecido papa Francisco en abril de 2025.

Se trata de una "realidad que nos ha causado tanto dolor", dijo León XIV en una reunión con los obispos de Perú, en la que llamó a

responder a "los abusos perpetrados por miembros del clero o en el contexto eclesial (...) con la verdad, con justicia, con perdón, con reparación".

También abogó por "un compromiso cada vez más decidido a favor de una cultura de la prevención y protección de los más débiles frente a estos delitos".

Antes de su discurso, el papa se detuvo en la iglesia de las Nazarenas, en el centro de Lima, y oró frente al Señor de los Milagros, una figura muy venerada en Perú. Allí saludó a los fieles y bendijo a personas en sillas de ruedas.

El Papa León XIV saluda a los fieles al finalizar un encuentro sobre los retos y las esperanzas para el futuro del pueblo peruano en la Plaza de Armas de Lima, Perú, el 12 de noviembre de 2026. Foto: VATICAN MEDIA.

La superación de los problemas de salud y el arribo a Lima

Al momento de iniciar su discurso frente a los obispos, León XIV hizo referencia al problema de salud que lo mantuvo expectante a la hora de realizar o uno su gira apostólica por Sudamérica. Al sumo pontífice se le había diagnosticado un tumor canceroso en el pulmón a principios de octubre y debió ser operado. Este procedimiento puso en duda su vieja por el continente.

"Algunos saben que había tomases (en referencia a Tomás el Apóstol) que decían 'él no va a venir, no va a ser capaz', pero Dios es grande, y su gracia es más grande que todos nosotros, estoy muy contento de estar aquí entre ustedes", expresó León XIV ante los obispos.

Durante el encuentro, el pontífice eligió a Lima (capital de Perú) y señaló que los caminos que atraviesan la geografía de un país “recorren también en el alma de su pueblo”.

“Estoy muy contento de estar aquí entre ustedes. Esta oportunidad nos permite mantener el diálogo con hermanos obispos que han estado hace no muchos meses en Roma”, dijo en información consignada por El Comercio y añadió: “Esta verdad la podemos contemplar en el Perú. Sus montañas, sus valles, su costa, su Amazonía y sus antiguas sendas conservan la memoria de pueblos que aprendieron a encontrarse e intercambiar sus dones”.

Artículos religiosos en el negocio de Ceti Isuiza durante el segundo día de visita del papa León XIV a Perú este jueves, en Lima. Foto: EFE/Renato Pajuelo.

Con información de AFP, La Nación (GDA) y el Comercio (GDA).