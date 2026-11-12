Cómo un exterrorista de las Brigadas Rojas italianas se escapó durante la visita de León XIV en Argentina

Leonardo Bertulazzi, exintegrante de las Brigadas Rojas italianas, cumplía arresto domiciliario monitoreado con una tobillera electrónica en un apartamento del quinto piso de un edificio en Buenos Aires (Argentina).

En julio del año pasado la Justicia había avalado su extradición a Italia. Pero antes de que lo subieran a un avión, el exterrorista de 74 años decidió escapar. Su fuga, aprovechando la visita del papa León XIV, fue de película.

Según reconstruyó el diario argentino La Nación, Bertulazzi vivía en el 5° H del edificio situado en Defensa 649, en el barrio Monserrat. En la puerta de su departamento había vigilancia de personal del Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA) de la Policía Federal Argentina (PFA).

No obstante, en los últimos días esa fuerza policial estuvo abocada al dispositivo especial de seguridad para el sumo pontífice. El exterrorista ideó un plan para que los uniformados que lo vigilaban no pudieran hacer nada para impedir su fuga.

Vista desde donde se descolgó Leonardo Bertulazzi para escapar en Argentina. Foto: La Nación

“Bertulazzi se descolgó de un quinto piso con un arnés. Primero se sacó la tobillera electrónica y la colocó en un tubo con carne de cerdo, con una almohadilla térmica para mantener la temperatura", afirmó a La Nación un detective que está tras los pasos del exintegrante de las Brigadas Rojas.

"Después se subió a un techo y, con una soga, bajó cinco metros hasta que saltó a un terreno baldío que da a la parte trasera del edificio donde vivía y luego trepó un portón metálico para ganar la calle”, detalló.

El momento en que Bertulazzi salió del terreno baldío y se descolgó hacia la vereda fue captado por una cámara de seguridad. En las imágenes se observa cómo salta desde una altura de dos metros, explicó el citado detective. Según la filmación, la fuga fue a las 6.01 de anteayer.

“Pensar que estaba con arresto domiciliario porque, supuestamente, había sufrido un accidente cerebrovascular (ACV)”, ironizó una fuente del caso. Ahora, detectives de la Superintendencia de Investigaciones Federales de la PFA intentan reconstruir, a partir de filmaciones, cómo continuó la fuga del exterrorista.

El Ministerio de Seguridad Nacional ofreció una recompensa de 20.000.000 pesos argentinos (unos US$ 13.000) para las personas que aporten información que permita ubicar y detener a Bertulazzi, según se publicó en el Boletín Oficial.

Ofrecen recompensa en Argentina por Leonardo Bertulazzi. Imagen: La Nación

La historia de Bertulazzi

Bertulazzi había sido detenido en agosto de 2024 por detectives de la División Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones del Departamento Interpol y del DUIA, ambas dependencias de la PFA, en el mismo apartamento del que se fugó anteayer.

Era buscado por la Justicia de Italia por delitos tales como secuestros, asociación ilícita y tenencia y uso de armas de guerra. Estaba en la Argentina en condición de refugiado desde 2004. Dos años antes de eso había sido capturado en la Patagonia, adonde había llegado desde Chile.

Entre los crímenes más resonantes de las Brigadas Rojas se encuentra el secuestro y posterior asesinato del exprimer ministro de Italia Aldo Moro, en 1978, magnicidio en el que Bertulazzi intervino en la logística.

Aldo Moro secuestrado por las Brigadas Rojas. Foto: Archivo El País

Según informó la agencia de noticias italiana ANSA, Bertulazzi había sido “condenado de forma definitiva” a 27 años de prisión por el secuestro del industrial Pietro Costa y por su pertenencia a un grupo armado.

Se encontraba en la Argentina bajo una resolución de refugio otorgada por la Comisión Nacional de Refugiados (Conare) en 2004, derogada veinte años después y por eso se ordenó su detención en agosto de 2024. “Fue localizado y detenido luego de que su condición de refugiado fuera revocada por las autoridades del gobierno nacional”, explicaron fuentes oficiales.

En mayo de 2002 había ingresado a la Argentina en moto, en compañía de una mujer, por un paso fronterizo cercano a San Carlos de Bariloche. Como informó La Nación tras su primera detención, Bertulazzi recorría América Latina con una motocicleta Honda 750, viaje que había iniciado en El Salvador. Había llegado a la Argentina tras cruzar la Cordillera de los Andes.

Primera detención en Argentina de Leonardo Bertulazzi. Foto: La Nación

Su paso por las Brigadas Rojas comenzó en 1977, cuando fue herido por la detonación de un artefacto explosivo que estaba armando. Luego fue condenado a dos años de prisión. Perteneció a la Columna Genovesa “28 de Marzo” y su nombre de guerra era Stéfano. Tras esa sanción inicial que le aplicaron los tribunales italianos, recibió una sentencia de 27 años por terrorismo.

Por Gabriel Di Nicola, La Nación/GDA