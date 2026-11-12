Mortal derrumbe de un edificio en Brooklyn: hay al menos ocho muertos y 19 heridos

Al menos ocho personas murieron y 19 resultaron heridas luego de que se derrumbara un edificio residencial en Brooklyn este miércoles. Unos 250 bomberos y rescatistas continúan en la zona las tareas de búsqueda durante la jornada de este jueves; todavía no se sabe cuantas personas podrían estar atrapadas bajo los escombros.

El edificio afectado está en Flatbush, Brooklyn, y tenía tres pisos. Se encontraba al lado de una obra en construcción. Cuatro de los heridos estaban en estado crítico, según los bomberos. El balance previo era de seis fallecidos.

Rescatista recorre escombros de edificio derrumbado en Nueva York junto a un perro. Foto: Olga Fedorova/EFE.

El momento del derrumbe

Un testigo, identificado solo como Anthony, dijo a PIX11 News que escuchó gritos y un ruido como de "bomba" en el momento del derrumbe.

Otra testigo, Melissa Orna, contó al periódico The New York Times que "todo el edificio empezó a temblar y luego simplemente se vino abajo".

Según Ahmed Tigani, encargado del Departamento de Edificios de la Ciudad de Nueva York, en el momento del colapso había obreros excavando en la construcción adyacente. Los promotores de esa obra tenían autorización para construir un edificio de tres plantas y buscaban obtener un permiso para nueve plantas.

Operaciones de rescate tras derrumbe en Nueva York. Foto: Olga Fedorova/EFE.

El edificio que se derrumbó había sido construido en 1930, de acuerdo a lo consignado por CNN. Los registros municipales citados por la cadena señalan que tenía tres pisos sin ascensor, cuatro viviendas y un local comercial.

Zohran Mamdani, alcalde de Nueva York, afirmó estar "desconsolado" por la tragedia y pidió que los neoyorquinos tengan presentes a las personas que murieron y a sus familias. También les deseó una "recuperación rápida y completa" a los heridos.

Con información de AFP