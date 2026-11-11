Derrumbe de un edificio en construcción en Nueva York deja al menos dos desaparecidos y cuatro heridos

Nueva York vive horas dramáticas luego de que este miércoles se registrara el derrumbe de un edificio en construcción, por lo que dotaciones de bomberos trabajan en el área para rescatar a personas que quedaron atrapadas. Al menos dos obreros permanecen desaparecidos. Además, hay cuatro heridos.

El siniestro ocurrió sobre Flatbush Avenue al 2652 cerca de las 16:00 hora local (18:00 en de Uruguay), en Brooklyn, según consignó CBS News. Por el momento se desconocen los motivos que llevaron al colapso.

El Departamento de Bomberos de Nueva York publicó que diferentes dotaciones se hallan trabajando en el lugar.

En un video que trascendió en redes, se puede observar la magnitud del derrumbe, con una gran cantidad de escombros acumulados y los profesionales que trabajan en el área.

De acuerdo a New York City 911, al menos dos trabajadores están desaparecidos.

Una imagen de cómo quedó el edificio derrumbado Foto: Departamento de Edificios.

Llamado de las autoridades a evitar la zona afectada

Por su parte, la Policía de Nueva York instó a los ciudadanos a que eviten el área. “Debido al derrumbe parcial de un edificio, evite la zona aledaña a las avenidas Bedford y Flatbush en Brooklyn. Prevea cierres de calles y retrasos en el tráfico; considere rutas alternativas”, indicó vía X.

A su vez, el Departamento de Edificios (DOB por sus siglas en inglés) señaló que hay inspectores en el lugar “asistiendo en las operaciones de recuperación y realizando inspecciones de estabilidad estructural en edificios cercanos”.

Con información de La Nación (GDA).