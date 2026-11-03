Murió una corredora de 24 años en la maratón de Nueva York: estaba a metros de la llegada

Una joven de 24 años murió este domingo mientras participaba por primera vez de la maratón de Nueva York. Rachel Apa se encontraba a pocos metros de la meta, ubicada en Central Park —el icónico parque urbano situado en el distrito de Manhattan—, cuando sufrió una descompensación y se desplomó en plena calle y en medio de los más de 60.000 participantes.

La corredora, según consignó The New York Times, no solo era atleta sino que también exjugadora de hockey sobre césped de la División I de la Universidad de Bucknell, Pensilvania. Su familia relató que había entrenado durante meses para su primera carrera, en la que participó como parte del equipo Parkinson’s Champions en honor a su abuelo, quien tenía esa enfermedad y murió en 2022.

La madre de la víctima, Michelle Apa, se acercó a la meta para acompañar a su hija en el tramo final de la carrera. Sin embargo, comenzó a notar algo extraño cuando la aplicación de seguimiento le mostró que no se movía.

Otra testigo —identificada como Michaela Nicholas, trabajadora social de un hospital— vio el momento en que la joven se descompensó y explicó que no pudo sentir el pulso. Dos médicos presentes en el lugar comenzaron a hacerle reanimación cardiopulmonar hasta que llegó el personal médico de la maratón, que utilizó un desfibrilador. Poco después, según informó The New York Road Runners, la organización encargada del evento, arribaron los paramédicos en una ambulancia en la que la trasladaron al Centro Médico Mount Sinai. Allí los especialistas intentaron reanimarla durante seis horas, pero sin éxito.

El padre de la joven, Steve Apa, dijo a The New York Times que la causa de la muerte fue presuntamente una rabdomiólisis, una afección muscular muy poco común que puede ser provocada por el esfuerzo físico y en la que los músculos se descomponen y pueden envenenar el cuerpo. “Es inconcebible”, consideró y añadió: “Tenía una perfecta salud, estaba en perfecta forma, con solo 24 años”.

Rachel Apa, la joven que murió antes de llegar a la meta de la carrera. Foto de redes sociales.

Quién era la joven que murió

Su familia contó más detalles sobre la vida de la joven que murió tras la maratón de 42 kilómetros. La deportista era también gerente de producto de una empresa de componentes eléctricos y había empezado a estudiar en un programa de Maestría en Administración de Empresas (MBA) en la Universidad Charleston Southern.

Además de practicar actividad física, su objetivo para correr la maratón fue recaudar fondos para la lucha contra la enfermedad de Parkinson, un diagnóstico que llevó a la muerte a su abuelo. “Mi abuelo fue uno de mis modelos a seguir durante mi infancia”, escribió en su perfil del sitio web de Parkinson’s Champions. “Me enseñó a mantenerme activa, a superar mis límites y a afrontar los retos”, añadió. Según la misma página, su objetivo era recaudar 4000 dólares y llegó a los US$7968.

Tras lo sucedido, la organización New York Road Runners emitió un comunicado en el que detalló que la última vez que un corredor murió en la maratón tras un incidente médico había sido en 2024. “Lamentamos profundamente el fallecimiento de uno de nuestros corredores tras la carrera de ayer”, declararon. “Nuestras condolencias y nuestro más sentido pésame están con la familia, los amigos y toda la comunidad de corredores”, cerraron.

La Nación/GDA