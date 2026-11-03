El último mensaje de la copiloto de 20 años antes de morir en el accidente aéreo de Florida

Nathalia Gadelha, la joven copiloto de 20 años que murió el pasado domingo en el accidente aéreo registrado en Palm Beach, Florida, envió un último mensaje de texto a su novio en el que advirtió sobre las dificultades que enfrentaba la aeronave antes de estrellarse.

"Tengo turbulencia, tengo hielo", escribió la joven cerca de las 12:40, unos 10 minutos antes del accidente. La información fue divulgada por el medio estadounidense TMZ, que citó una entrevista del New York Post con Thiago Cortelet, padrastro de la joven, que compartió detalles sobre la última comunicación de Gadelha.

El mensaje coincide con las dificultes reportadas por la tripulación a los controladores de tráfico aéreo antes de que la aeronave perdiera el control.

Nathalia Gadelha, la copiloto de 20 años que murió en el accidente de avión en Palm Beach. X/@itsnatfilg.

Avión presentaba acumulación de hielo

Según grabaciones obtenidas por LiveATC.net, el piloto informó sobre la acumulación de hielo en el avión y turbulencias moderadas que provocaban sacudidas de hasta 700 pies.

"Tenemos hielo ligero y transparente, que es manejable, y turbulencia moderada", comunicó uno de los tripulantes a los controladores.

Sin embargo, las condiciones empeoraron rápidamente. Tras encontrarse con precipitaciones y solicitar un ascenso, la tripulación declaró una emergencia mientras el avión comenzaba a perder altitud a un ritmo alarmante.

"Estamos descendiendo 8,000... ‘mayday’, ‘mayday’... estamos descendiendo a 10,000 pies por minuto", se escucha en las comunicaciones previas al impacto.

Captura de un video en el que se registró la bola de fuego que se produjo tras la caída de una avión privado en Palm Beach (FL, EE.UU.). Foto: EFE

Gadelha obtuvo su licencia de piloto a los 17 años

Pese a su corta edad, Gadelha acumulaba más de 1,300 horas de vuelo, según confirmó su familia. La joven obtuvo su licencia de piloto a los 17 años.

Su novio también es piloto certificado y ambos habían llamado la atención anteriormente por haber comenzado sus carreras en la aviación a edades tempranas.

Al momento del accidente, Gadelha se desempeñaba como copiloto y asistía al capitán de la aeronave, identificado como Jeff Gregory.

"Estaba rompiéndose en el aire": revelan nuevos detalles sobre el avión que se estrelló en Palm Beach

El avión que dejó nueve muertos al caer en Estados Unidos el domingo "estaba rompiéndose" en el aire antes de estrellarse en Florida, donde el impacto del accidente obligó a evacuar a unas 400 personas, en su mayoría hispanos, según detallaron este lunes autoridades federales y locales.

Los investigadores no han identificado de manera formal las causas del accidente del domingo en el condado de Palm Beach, pero indagan si el clima fue un factor principal, explicó Tom Chapman, miembro de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB, sigla en inglés), en una rueda de prensa.

"Tenemos algunos indicios de que la aeronave estaba rompiéndose antes del impacto, y parte de esto aún está por determinarse. Es posible que encontremos partes de la aeronave a cierta distancia del lugar exacto del impacto", detalló Chapman.

Con información de El Nuevo Día/GDA, Agencia EFE