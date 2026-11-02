Quién era Nathalia Gadelha, la copiloto de 20 años que murió en el accidente de avión en Palm Beach

Una joven estadounidense de origen brasileño de 20 años, Nathalia Gadelha Filgueiras, era la copiloto del avión que se estrelló el domingo en el condado de Palm Beach (la Florida) y en el que murieron sus nueve ocupantes, según confirmaron este lunes sus familiares a medios locales.

Filgueiras era una de las copilotos del avión Learjet 60 que se estrelló en Palm Beach, según el canal de televiión local CBS12, que la entrevistó en 2023 cuando consiguió su licencia de aviación a los 17 años, incluso antes de obtener su permiso de conducir automóviles, mientras aún estudiaba el bachillerato. Al obtener su licencia, ya había acumulado 88 horas de vuelo.

La joven, nacida en Estados Unidos, era hija de una familia de brasileños en la Florida, donde su madre contó al New York Post que estaba por cumplir 21 años en enero y llevaba nueve meses trabajando como piloto comercial.

"Quería que viviese su sueño, pero sabía que su sueño me la arrebataría", expresó su madre al diario. "Sabía que un avión me la iba a quitar. Siempre lo supe, pero estaba muy orgullosa de ella. Sé que estaba viviendo su sueño", añadió la mujer.

Nathalia Gadelha, la copiloto de 20 años que murió en el accidente de avión en Palm Beach. X/@itsnatfilg.

Detalles del accidente

El avión que dejó nueve muertos al caer en Estados Unidos el domingo "estaba rompiéndose" en el aire antes de estrellarse en Florida, donde el impacto del accidente obligó a evacuar a unas 400 personas, en su mayoría hispanos, según detallaron este lunes autoridades federales y locales.

Los investigadores no han identificado de manera formal a las víctimas ni las causas del accidente del domingo en el condado de Palm Beach, pero indagan si el clima fue un factor principal, explicó Tom Chapman, miembro de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB, sigla en inglés), en una rueda de prensa.

"Tenemos algunos indicios de que la aeronave estaba rompiéndose antes del impacto, y parte de esto aún está por determinarse. Es posible que encontremos partes de la aeronave a cierta distancia del lugar exacto del impacto", detalló Chapman.

Captura de un video en el que se registró la bola de fuego que se produjo tras la caída de una avión privado en Palm Beach (FL, EE.UU.). Foto: EFE

Las autoridades de Palm Beach buscan que el gobernador de Florida , Ron DeSantis, declare una "emergencia" tras el accidente porque afectó una zona con 77 casas rodantes y desplazó a 400 personas, de las que 40 están en albergues, señaló el comisionado Joel Flores de dicho condado.

La aeronave, una Learjet 60, se estrelló alrededor de las 12:50 hora local (17:50 GMT) en una zona residencial cerca del barrio de Cresthaven tras haber despegado del Aeropuerto Internacional Austin-Bergstrom, en Austin, capital de Texas, y se dirigía al Aeropuerto de North Eleuthera, en las Bahamas.

"Desafortunadamente, estas personas han sido desplazadas de sus hogares porque es una escena del crimen y están (los peritos) recolectando toda la evidencia que ellos puedan, la comunidad es primariamente hispana, entonces los estamos ayudando a regresar a lo normal", explicó Flores en español.

El Universal/GDA y EFE