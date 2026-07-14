Ron DeSantis firmó una reforma que flexibiliza la construcción de viviendas asequibles en Florida

En julio de 2026 entró en vigor en Florida la ley HB 1389, una actualización de la Live Local Act que apunta a impulsar la construcción de viviendas asequibles en el estado. Esta normativa firmada por el gobernador Ron DeSantis obliga a los gobiernos locales a permitir desarrollos residenciales multifamiliares o de uso mixto en zonas comerciales, industriales o mixtas, siempre que al menos el 40 % de las unidades sean accesibles para hogares con ingresos entre el 80 % y el 120 % del ingreso medio del área (AMI).

Además, la HB 1389 limita la capacidad de gobiernos municipales para imponer restricciones de altura, retiros o escalonamientos que suelen obstaculizar la densidad habitacional. También amplía los terrenos elegibles para este tipo de proyectos, incluyendo tierras públicas y propiedades religiosas, lo que abre cientos de acres subutilizados en zonas con alta disponibilidad de empleo y cercanas a nodos de transporte para su desarrollo residencial.

Nueva ley de vivienda asequible en Florida flexibiliza reglas y estimula inversiones

Florida ha sido tradicionalmente atractiva para desarrolladores inmobiliarios, impulsada por su crecimiento poblacional superior al promedio nacional, la ausencia de impuesto sobre la renta personal y una regulación relativamente favorable en comparación con otras regiones del país. Según Forbes, estas condiciones han convertido al estado en un destino preferido para inversiones institucionales, especialmente en multifamiliares, usos mixtos, logística y ciencia de la vida.

La HB 1389 se enmarca en una estrategia más amplia que incluye la Ley Infill Redevelopment de 2023 y la Live Local Act original, reforzando un marco legal que limita la discrecionalidad local y mejora la certidumbre para desarrolladores y financiadores. La ley también ajusta el esquema de exenciones fiscales, haciendo que la exoneración de impuesto a la propiedad comience con la emisión del permiso de construcción y estableciendo condiciones para que las localidades solo puedan abandonar esta exención si hay un superávit de vivienda comprobado durante tres años consecutivos según el estudio Shimberg, indicó Forbes.

Edificios residenciales en Miami. JOE RAEDLE - AFP - GETTY IMAGES /AFP

Esto crea un entorno más seguro para la financiación, mejorando las tasas internas de retorno de proyectos habitacionales asequibles, especialmente en grandes áreas metropolitanas como Miami-Dade, Broward y Palm Beach, donde la demanda por alquileres accesibles es elevada, indica la revista estadounidense citada. El sector privado ve en estas normas un aliciente para impulsar desarrollos que antes se veían frenados por trabas regulatorias o falta de acceso a terrenos.

Asimismo, la HB 1389 fortalece el marco de la Ley de Vivienda Justa de Florida, prohibiendo la discriminación municipal en permisos o usos de suelo basados en el financiamiento de proyectos asequibles y eliminando la inmunidad soberana para casos de discriminación, reduciendo riesgos legales y políticos que afectaban la inversión, explica el mismo medio.

Beneficios de la HB 1389 para familias militares

La norma contempla además incentivos para propietarios que donen terrenos destinada a viviendas asequibles para familias militares, y encomienda a una agencia estatal evaluar herramientas financieras para fomentar la construcción, como financiar posiciones mezzanine o el uso de casas diminutas para necesidades habitacionales.

Vecindario en la Florida, Estados Unidos. Foto: Canva.

De este modo, la HB 1389 no solo amplía la oferta y diversifica los terrenos disponibles para vivienda asequible, sino que ofrece certezas normativas y fiscales que fortalecen el atractivo de Florida como plataforma estratégica para desarrollos habitacionales sostenibles a largo plazo.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.