La uruguaya Julia Paternain volvió a hacer historia en una maratón y esta vez se destacó en la de Nueva York

Julia Paternain volvió a correr una maratón y este domingo salió a escena en la de Nueva York, una de las más importantes del concierto internacional en una prueba en la que la uruguaya hizo historia nuevamente.

Es que con su marca de 2 horas, 29 minutos y 09 segundos, la atleta uruguaya de 27 años terminó en el puesto 12 y además, fue la mejor latinoamericana de la competencia que ganó la keniata Shelia Chepkirui con un registro de 2:23’36.

Paternain, que quedó a 4 minutos y 32 segundos de la ganadora volvió a demostrar su gran momento deportivo luego de lo que había sido su excelente actuación en la Maratón de Londres, prueba en la que mejoró su propio récord nacional con 2 horas, 25 minutos y 47 segundos en el pasado mes de abril.

No es un maratón cualquiera. Es el Maratón de Nueva York. 🗽 La categoría femenina da comienzo a la competición con salida desde el puente de Verrazano-Narrows. 📺 Sigue EN DIRECTO la prueba en @Eurosport_ES 1 y @HBOMaxES. #NewYorkCityMarathon https://t.co/JMZXvH1FhD — Eurosport.es (@Eurosport_ES) November 1, 2026

Un debut victorioso de Andreas Almgren en maratón

El sueco Andreas Almgren, en su debut en la distancia, conquistó este domingo la Maratón de Nueva York que legó a su edición número 55. El atleta de 31 años, campeón mundial de la media maratón y europeo de los 10.000 metros en este 2026, cruzó la meta con un tiempo de 2 horas, 6 minutos y 01 segundos, por delante del italiano Yemaneberhan Crippa y del lesotense Kamohelo Mofolo.

"Es mejor de lo que jamás habría podido imaginar. Esto del maratón es realmente divertido", dijo Almgren en declaraciones a ESPN una vez cruzada la meta para luego agregar: "Creo que nunca había vivido una carrera con tanta emoción. Cuando Benson (Kipruto) empezó a acelerar a falta de cinco kilómetros, sentí que tenía piernas para responderle. Así que fui respondiendo a cada uno de sus cambios de ritmo. Al llegar a la calle 59, empecé a abrir un pequeño hueco y pensé: 'Es el momento de atacar'".

El keniano Kipruto, campeón en 2025, no pudo sostener su propio ataque y finalizó cuarto, fuera del podio por un segundo, rebasado por Mofolo en la línea de llegada.

Como dato a destacar, es la primera vez desde 1994 que el podio masculino de la Maratón de Nueva York no cuenta con ningún representante de Kenia.

El sueco Andreas Almgren y la keniata Sheila Chepkirui ganaron la Maratón de Nueva York. Foto: EFE.

Sheila Chepkirui y un mano a mano con Hellen Obiri

Sheila Chepkirui y su compatriota Hellen Obiri repitieron un mano a mano como el de 2025, en el que la segunda pulverizó el récord de la prueba con 2 horas, 19 minutos y 51 segundos.

Pero este domingo fue Chepkirui, de 35 años, quien volvió a reinar en el Central Park y recuperó la corona conquistada en 2024 luego de que el año pasado quedara en manos de Obiri.

Chepkirui cruzó la meta con un tiempo de 2 horas, 23 minutos y 36 segundos, por delante de la estadounidense Jessica McClain (2:24’42) y de Obiri (2:24’43), que se vino abajo en los últimos metros cediendo incluso esa segunda plaza.

La Maratón de Nueva York que este domingo llegó a su edición número 55. Foto: AFP.

"La última milla fue muy complicada. Tuve que tener paciencia porque sabía que Helen (Obiri) era muy fuerte, así que tuve que apretar al máximo hasta la línea de meta", dijo la keniana.

La uruguaya Julia Paternain, bronce en el Mundial de Tokio, fue duodécima con su marca de 2:29’09 y la peruana Micaela Rivera Wood finalizó decimocuarta con 2:29’52.

La edición de este 2026 marcó además el 50 aniversario desde que la prueba salió del Central Park e inauguró el emblemático y duro recorrido por los cinco distritos de la ciudad (Staten Island, Brooklyn, Queens, el Bronx y Manhattan).