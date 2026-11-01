Vuelta Ciclista Femenina: la joven Florencia Revetria hizo historia al ser campeona de la primera edición

Este domingo culminó la primera edición de la Vuelta Ciclista del Uruguay Femenina en Maldonado, luego de una última etapa de 100 kilómetros exactos desde Minas hasta la capital fernandina, y la joven uruguaya Florencia Revetria cruzó la última línea de meta con la icónica malla oro y se consagró campeona de la carrera por etapas más importante del calendario uruguayo 2026.

La corredora del Armonía Cycles de Fray Bentos tiene apenas 19 años, es campeona nacional de Ruta y Contrarreloj en la categoría Sub-23, y ahora logró imponerse ante rivales de primer nivel que llegaron de toda la región. Llegaron equipos desde Argentina, Brasil y Paraguay con grandes campeonas en sus escuadras.

La vuelta por etapas que organizó por la Federación Ciclista Uruguaya integra el calendario internacional de la Unión Ciclista Internacional (UCI), en categoría UCI 2.2, y forma parte de la WOMEN Series de la Confederación Panamericana de Ciclismo (Copaci).

La primera etapa fue un prólogo en la Pista Walter Moyano de Maldonado, de apenas 1,2 kilómetros, solo para ordenar la clasificación general individual inicial. Entonces ganó la argentina Cala Bocchino, seguida por la brasileña Tamires Radatz y Florencia Revetria, quienes completaron ese primer podio.

La segunda etapa fue de 81 kilómetros entre Maldonado y Minas, donde se impuso en un ajustado sprint final la argentina y multicampeona Maribel Aguirre (ganadora del Tour Femenino de Colonia 2025 en Uruguay, por ejemplo), sobre Revetria y Luciana Wynants, las dos chicas del Armonía que completaron ese podio.

El tercer día fue una contrarreloj, o lo que popularmente se conoce como una "crono escalada" porque fue mayormente en subida, en el Salto del Penitente, de 7,4 kilómetros de distancia. Allí se impuso con solvencia Florencia Revetria y dio un golpe sobre la mesa, porque sacó buena diferencia de tiempo con solo la última etapa por disputarse.

La cuarta y última etapa se disputó este domingo entre la capital de Lavalleja y Maldonado, donde la líder recibió innumerables ataques durante los 100 kilómetros de competencia, pero gracias al incansable trabajo de su equipo y las piernas que demostró tener la malla oro, llegaron todas juntas a definir la etapa en las puertas de la Intendencia de Maldonado y allí se impuso nuevamente Cala Bocchino en el sprint final. El último podio fue internacional, porque segundo entró la paraguaya Marina Espinola y tercera Maribel Aguirre.

Así las cosas, Florencia Revetria (Armonía Cycles) terminó en lo más alto de la general individual con un tiempo neto de 5 horas, 36 minutos y 07 segundos (5:36:07). 15" por detrás culminó la paraguaya Marina Espinola (Selección de Paraguay), a 34" la brasileña Tamires Radatz (Avaí de Florianópolis), a 48" la sanducera Luciana Wynants (Armonía Cycles) y 56" la argentina Nerea Fagnani (Unión Ciclista Maragata).

