Mejora salud de militar que sobrevivió a tragedia en Fray Bentos: evalúan traslado de CTI a cuidados intermedios

El Ejército Nacional informó este domingo sobre la "evolución favorable" del estado de salud del teniente segundo Braian Ruiz, militar que sobrevivió a la tragedia ocurrida durante un ejercicio de entrenamiento en el río Uruguay, frente a Fray Bentos, en la que fallecieron otros tres efectivos.

En la red social X, el ejército señaló que Ruiz continúa en CTI, pero se considera "pasarlo a la brevedad" a cuidados intermedios en el Hospital Militar. "Se mantiene el monitoreo constante de su situación, la cual se informará oportunamente", concluyó la institución.

Se informa sobre la evolución del estado de salud del Tte. 2° Braian Ruiz, la cual resulta favorable y se considera pasarlo a la brevedad, desde CTI a cuidados intermedios (Hospital Militar). Se mantiene el monitoreo constante de su situación, la cual se informará oportunamente. pic.twitter.com/NZtQtK9Lu8 — Ejército del Uruguay (@EjercitoUy) November 1, 2026

Cómo fue el ejercicio del curso de buzo táctico en el que murieron los militares

El Ejército Nacional dio este viernes algunos detalles acerca del ejercicio que resultó en la muerte de los tres efectivos, a la vez que uno de ellos se encuentra en estado grave y fue trasladado al Hospital Militar de Montevideo.

En un comunicado, la rama de las Fuerzas Armadas subrayó que el trágico hecho tuvo lugar en el marco del curso de Buzos Tácticos N°64.

Señalaron que el ejercicio, que se realizó en horas de la noche, consistía en un nado nocturno de 2.500 metros de distancia en las cercanías del muelle Anglo.

Operación de búsqueda en aguas del Río Uruguay. Foto: captura Impacto Noticias.

Una fuente del Ejército señaló a El País que los practicantes se encontraban en la segunda semana del curso. La actividad, que se trataba del tercer nado en el marco de la impartición académica, era sobre la superficie del agua.

Durante la travesía acuática, los alumnos se encontraban todos vinculados a una "cuerda madre" y al mismo tiempo, acompañados por dos botes y dos kayaks que trasladan instructores.

Investigación de urgencia

La ministra de Defensa, Sandra Lazo, y el comandante en jefe del Ejército, Mario Stevenazzi, brindaron en la tarde del viernes una conferencia de prensa para abordar la muerte de tres militares en el marco de la práctica de la práctica de un curso de buzo táctico realizado por el Batallón de Infantería N.º 9 en aguas del río Uruguay frente a Fray Bentos.

La jerarca extendió de parte de la cartera sus "más profundas condolencias" por el fallecimiento del alférez Matías Vasella y los cabos de primera Carlos Leandro Gómez y Juan Rocha durante el "cumplimiento de tareas propias de su función militar y el compromiso que asumieron para con su patria". También transmitió un mensaje de apoyo al teniente segundo Braian Ruiz, que permanece internado delicado en CTI.

Mario Stevenazzi y Sandra Lazo. Foto: Ignacio Sánchez.

Qué se sabe sobre el accidente y las medidas de seguridad

Consultados por la información disponible al momento sobre cómo se dieron los hechos, Stevenazzi explicó que la práctica de los militares había sido de nado en superficie y no en inmersión. Estaban utilizando equipamiento individual de buzo táctico profesional, y además estaban equipados con su armamento.

"Cada uno tenía vinculada una mochila impermeable que va flotando, enganchada a cada uno de los participantes. Hay una cuerda en el medio, en grupos de 10 de un lado y 10 del otro y todos van vinculados a esa cuerda de seguridad. Después de un rato, se desata un problema que es el que estamos investigando, que cuatro de esos buzos se sumergen", explicó el comandante.

Dijo que hay "algunos indicios" sobre lo ocurrido, pero que todo forma parte de una investigación administrativa de urgencia que él mismo dispuso y que por el momento está en reserva. No aclaró la información de las Fuerzas Armadas sobre que las víctimas se enredaron "con algún objeto", pero sí explicó que el procedimiento posterior de "cortar la cuerda madre" como medida de emergencia está previsto en el protocolo.

"Ellos van vinculados y llevan una anilla para desvincularse rápidamente en caso de que ocurra esto, cosa que acá no pasó. Por eso estamos investigando. Cuando se produce el hundimiento de los primeros efectivos, se tiene que cortar la cuerda de seguridad para que el resto no sea arrastrado", detalló el comandante.