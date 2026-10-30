Muerte de militares en Fray Bentos: Defensa anunció que las responsabilidades "deberán determinarse con rigor"

El Ministerio de Defensa publicó este viernes un comunicado luego de la muerte de tres militares en el marco de la práctica de la práctica de un curso de buzo táctico realizado por el Batallón de Infantería N.º 9 en aguas del río Uruguay frente a Fray Bentos. La cartera expresó solidaridad con las familias de los fallecidos y anunció que las responsabilidades sobre el hecho "deberán determinarse con rigor".

El ministerio encabezado por Sandra Lazo se solidarizó con los amigos, familia y allegados de los efectivos fallecidos. Ante la presencia de la jerarca en Fray Bentos sobre el mediodía de este viernes, desde Defensa explicaron que su concurrencia al lugar "tiene como prioridad" el acompañamiento de las familias, así como atender las necesidades de asistencia y "recibir información directa sobre lo ocurrido".

En el comunicado, la cartera aseveró que es "necesario" esclarecer las circunstancias del hecho, entre lo que se incluye "la autorización y planificación del ejercicio", las condiciones de seguridad y la respuesta frente a la emergencia.

"Las responsabilidades que pudieran corresponder deberán determinarse con rigor", señalaron desde el Ministerio de Defensa.

Operación de búsqueda en aguas del Río Uruguay. Foto: captura Impacto Noticias.

Cómo fue el ejercicio del curso de buzo táctico en el que murieron los militares

El Ejército Nacional dio este viernes algunos detalles acerca del ejercicio que resultó en la muerte de los tres efectivos, a la vez que uno de ellos se encuentra en estado grave y está siendo trasladado al Hospital Militar de Montevideo.

En un comunicado, la rama de las Fuerzas Armadas subrayó que el trágico hecho tuvo lugar en el marco del curso de Buzos Tácticos N°64.

Señalaron que el ejercicio, que se realizó en horas de la noche, consistía en un nado nocturno de 2.500 metros de distancia en las cercanías del muelle Anglo.

58° Curso de Buzos Tácticos. La imágen corresponde a una práctica realizada en el año 2021. Foto: captura de video Ejército Nacional.

Una fuente del Ejército señaló a El País que los practicantes se encontraban en la segunda semana del curso. La actividad, que se trataba del tercer nado en el marco de la impartición académica, era sobre la superficie del agua.

Durante la travesía acuática, los alumnos se encontraban todos vinculados a una "cuerda madre" y al mismo tiempo, acompañados por dos botes y dos kayaks que trasladan instructores.

Las causas del hecho continúan bajo investigación de las Fuerzas Armadas. Aún así, desde el Ejército puntualizaron que por motivos que aún se desconocen, un grupo de los militares se enredaron "con algún objeto" que habría obligado a tomar medidas de emergencias y "cortar la cuerda madre". Tras esto, cuatro de ellos terminaron sumergidos.