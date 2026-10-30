¿Cuáles son los nuevos precios de los combustibles que comienzan a regir a partir de este domingo?

Los ministerios de Economía y Finanzas (MEF) y de Industria, Energía y Minería (MIEM) decidieron mantener los precios de los combustibles. En un comunicado conjunto argumentaron que "La decisión da continuidad a la estrategia de amortiguación implementada desde abril y evita aumentos de aproximadamente $3 por litro en las gasolinas y $20 por litro en el precio del gasoil 50S, que resultarían de aplicar los precios de venta al público de referencia.".

A partir de las 00:00 horas de este domingo, el litro de nafta Súper 95 queda en $ 90,45, mientras que el litro de nafta Premium 97 seguirá en $ 93,01.

En tanto, el gasoil 50 se mantiene en $ 62,79 y el gasoil 10 S en $ 72,05.

Combustibles Foto: pxhere

Por último, el kilo de supergás seguirá con un valor de $ $93,56 Así, la garrafa de 13 kilos (sin costo de envío) se mantiene en $ 1.216,28.

"Los precios de venta al público de referencia (PVP de referencia), calculados y publicados por Ursea (Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua), a partir del Precio de Paridad de Importación (PPI), muestran que su aplicación en el mercado interno para el mes de noviembre implicaría aumentos de 3,3% en las gasolinas y 31,3% en el gasoil 50S", señaló el Ejecutivo en el comunicado.

Pistero cargando nafta super a automovil en estacion de servicio Ancap en Melo. Estefania Leal/Archivo El Pais

"El Poder Ejecutivo resolvió no trasladar el aumento a los consumidores. La medida continúa la estrategia implementada desde el mes de abril, en el contexto del conflicto en Medio Oriente, para moderar el impacto de las variaciones del mercado internacional sobre los precios internos y brindar mayor estabilidad a los consumidores", agregó.