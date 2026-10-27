¿Cuál es la referencia que marca la Ursea para establecer el nuevo precio de los combustibles en noviembre?

La Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua ( Ursea ) divulgó este martes el informe de Precios de Paridad de Importación (PPI) —que el Poder Ejecutivo utiliza como referencia para definir los precios finales de los combustibles— y el Precio de Referencia al Público (PVP) —que presenta la Ursea "a los efectos de transparentar la evolución reciente" del precio de los combustibles.

El PPI es el ejercicio teórico de cuál sería el precio de cada uno de los combustibles puestos en planta de distribución si estuviera liberada la importación de combustibles y un privado le compitiera a Ancap.

Según el informe, para el período entre el 26 de setiembre al 25 de octubre, el PPI de la nafta Premium 97 puesta en planta de distribución de La Tablada da un ajuste a la baja de 0,75% y de 0,51% para el PPI de la nafta Súper 95, en comparación con el informe correspondiente al período anterior. Además, se prevé un ajuste al alza de 2,87% para el gasoil 50S.

Combustibles Foto: pxhere

Por otra parte, la Ursea divulgó los precios de venta al público, de referencia, que quedarían según la paridad de importación, incluyendo impuestos, márgenes de distribución y comercialización entre otros aspectos.

Así, el PVP de referencia para el mes de octubre de la nafta Súper 95 es $ 93,48 por litro, el de la nafta Premium 97 de $ 96,37 por litro y el del gasoil 50S de $ 82,47por litro, según la Ursea.

Para la nafta Súper 95 da un incremento de $ 3,03 (precio actual $ 90,45 pesos frente al proyectado $ 93,48), de $ 5,18 para la nafta Premium 97 (precio actual $ 91,19 frente al proyectado $ 96,37) y de $ 19,68 para el gasoil 50S (precio actual de $ 62,79 frente al proyectado $ 82,47).

Pistero cargando nafta super a automovil en estacion de servicio Ancap en Melo. Estefania Leal/Archivo El Pais

"Ambos valores, PPI y PVP de referencia, se utilizan como insumos, entre otros disponibles, para la definición del Precio de Venta al Público (PVP) que es potestad del Poder Ejecutivo", indicó la Ursea.

El mes pasado, los ministerios de Economía y Finanzas (MEF) y de Industria, Energía y Minería (MIEM) definieron una suba de 2% ($ 1,80 por litro) el precio de la nafta y 7% ($ 4 por litro) el del gasoil, y mantener el precio del supergás.

En esa ocasión, el Poder Ejecutivo había señalado que la decisión se enmarcaba "en la estrategia adoptada desde abril para amortiguar en el mercado interno las variaciones provocadas por los precios internacionales de petróleo y derivados, originadas por el conflicto en Medio Oriente", según dijo en el comunicado.