Uruguay en el mapa regional de la inteligencia artificial: Montevideo sede de Visionaria 2026

La inteligencia artificial (IA) está modificando la forma en que las empresas operan, toman decisiones y desarrollan nuevos negocios. En un escenario de transformaciones aceleradas, comprender el alcance de estas tecnologías y traducirlas en aplicaciones concretas se convirtió en un desafío estratégico para el sector empresarial. Con esa perspectiva, el 23 de noviembre Montevideo recibirá Visionaria 2026, un foro internacional que busca conectar a Uruguay con los principales referentes de la inteligencia artificial, la innovación y la tecnología.

Organizado por KS Innovation - Kopel Sánchez, el encuentro se desarrollará en Flex Tres Cruces, ubicado en Colonia 2235, bajo el lema “Ideas que hoy crean mañanas”. La propuesta apunta a reunir a empresarios, directores ejecutivos, responsables tecnológicos, inversores, emprendedores y profesionales para explorar las oportunidades que abre la IA en distintas industrias. La iniciativa, sin embargo, tiene un antecedente más pequeño y una motivación concreta: entender qué impacto podía tener esta tecnología en las empresas y qué decisiones debían comenzar a tomar sus líderes.

“El foro nació a partir de una iniciativa que surgió este año, cuando empresarios referentes empezamos a entender el alcance que podía tener la inteligencia artificial en las empresas”, explicó en diálogo con El País Fabián Kopel, cofundador y director de Kopel Sánchez.

El primer paso fue organizar una reunión privada con empresarios y especialistas. Lo que comenzó como un almuerzo para intercambiar información terminó convirtiéndose en un foro de trabajo que reunió a ejecutivos de distintas compañías y referentes del ecosistema tecnológico.

En marzo pasado, a partir de una conversación con un grupo de empresarias y empresarios, Kopel propuso convocar a expertos para conocer mejor las posibilidades de la IA. Entre los primeros contactos estuvo Nicolás Jodal, referente del sector tecnológico uruguayo. La idea inicial fue ampliándose hasta incorporar a otros empresarios y especialistas, con un objetivo: poner sobre la mesa los principales desafíos de las organizaciones y explorar posibles respuestas desde la tecnología.

La experiencia reunió a 36 participantes, además de unos 25 integrantes de Kopel Sánchez, entre ellos mandos medios de la compañía. La presencia de estos últimos respondió a una decisión deliberada: que el conocimiento no quedara limitado a los máximos responsables, sino que también alcanzara a quienes podían impulsar transformaciones dentro de la organización. “Nos pareció importante que pudieran escuchar los alcances de la inteligencia artificial, incorporar conocimiento y tener iniciativa para hacer transformaciones en la empresa”, señaló Kopel.

DESAFÍO TRANSFORMADOR

Visionaria 2026 representa la ampliación de aquella primera experiencia. La velocidad de los avances tecnológicos, el interés de otros empresarios por repetir el encuentro y la posibilidad de reunir a referentes internacionales confluyeron en una propuesta de mayor escala. La intención es que el conocimiento deje de circular exclusivamente entre grupos reducidos y llegue a un público más amplio. Para Kopel, democratizar el acceso a la información es uno de los principales objetivos del foro.

“Queremos democratizar el conocimiento, hacerlo más extensivo a toda la sociedad, tanto al ámbito empresarial como al de las políticas públicas”, afirmó.

El encuentro tendrá una capacidad estimada de 500 personas, con diferentes categorías de entradas y espacios destinados al intercambio. La agenda incluirá entrevistas, conversaciones con especialistas, presentaciones de productos y soluciones basadas en inteligencia artificial, además de instancias de networking.

La propuesta combinará contenidos estratégicos con ejemplos de aplicación. No se trata solamente de discutir hacia dónde avanza la tecnología, sino de mostrar qué herramientas existen, cómo se están utilizando y qué oportunidades ofrecen para las organizaciones. En ese sentido, el foro busca acercar dos universos que necesitan trabajar cada vez más coordinadamente: el de los empresarios que identifican problemas y oportunidades en sus negocios, y el de los especialistas que desarrollan soluciones tecnológicas.

La programación incluirá referentes vinculados con compañías internacionales de tecnología, el sistema financiero, las inversiones y el desarrollo de productos digitales. Entre los participantes se encuentran los fundadores de Globant, especialistas en inteligencia artificial de Mercado Libre y ejecutivos relacionados con la transformación tecnológica del grupo Santander y Cubo Itaú, entre otros.

Presencia de destacados referentes Además de las presentaciones personales y el lanzamiento de productos, están previstas entrevistas con speakers, a cargo de Nicolás Jodal, Fabián Kopel y Pipe Stein. Temas que se abordarán durante la actividad: Fintech, PropTech, AgTech, marketing, publicidad, políticas públicas, organización y reestructuración empresarial, procesos, experiencia de usuario, visión de la IA y su impacto transversal en todas las áreas. Participarán: Martín Migoya (Globant), Guilbert Englebienne (Globant), Oscar Mullin (Mercado Libre), Borja Oyarzábal (Santander), Nicolás Berman (Kaszek), Jacobo Singer (dLocal), Juan Pablo Pereira (Zapia), Paula Martínez (Marvik), Gastón MIlano (Globant), Fernando Vega Olmos (Publicidad), Avedis Boudakian (Bunker DB), Martín Dovat (Zonamerica), IgnacioDogliotti (InovaBiz), Adrián Zanoni (RanchGPT), Javier Artigas Herrera (Connectus Medical), Fabian Kopel (Kopel Sánchez), Sebastián Sánchez (Kopel Sánchez), Valeria Mónigo (Kopel Sánchez), Nicolás Jodal (GeneXus), Pipe Stain (Notable).

Uno de los principales desafíos para las empresas consiste en pasar de la curiosidad por la inteligencia artificial a una estrategia de implementación. La incorporación de nuevas herramientas exige identificar necesidades, evaluar procesos y comprender dónde puede generarse valor. También requiere involucrar a los equipos, revisar las formas de trabajo y desarrollar capacidades para aprovechar las oportunidades que ofrece la tecnología.

En este contexto, el contacto directo entre empresarios y especialistas puede contribuir a acelerar ese proceso. Escuchar casos reales, intercambiar experiencias y conocer soluciones disponibles permite reducir la distancia entre las posibilidades tecnológicas y las decisiones de negocio. En Visionaria, la intención es ampliar esa conversación a diferentes sectores y ofrecer una mirada que combine innovación, estrategia y aplicación práctica.

REAL ESTATE Y TECNOLOGÍA

La iniciativa también tiene una conexión directa con el sector inmobiliario. El proyecto comenzó a tomar forma a partir de una experiencia internacional vinculada con Proptech, término que identifica la aplicación de tecnología a la industria del Real Estate. Kopel Sánchez había participado durante este año como expositor en encuentros de ese ámbito en Colombia y Panamá, donde surgió la posibilidad que la empresa fuera anfitrión de una instancia en Uruguay.

La fecha del 23 de noviembre quedó definida a partir de esa convocatoria. Sin embargo, al comenzar a diseñar el encuentro, la organización resolvió ampliar el alcance más allá de la industria inmobiliaria.

“Inicialmente iba a ser algo más vinculado a nuestra industria, al Proptech. Después empezamos a pensar por qué no incorporar también la inteligencia artificial y organizarlo por verticales, para hacerlo más amplio y tener mayor convocatoria”, explica Kopel.

La decisión permitió transformar una actividad sectorial en una propuesta transversal, capaz de convocar a empresas de distintos rubros y poner en común experiencias de aplicación de IA.

El enfoque resulta significativo para el real estate, una industria en la que las herramientas digitales pueden intervenir en distintos eslabones de la actividad. Pero también permite conectar esa experiencia con otros sectores que enfrentan desafíos similares de innovación y transformación.

Visionaria aspira a proyectar internacionalmente el ecosistema tecnológico, con el objetivo de conectar a Uruguay con América Latina y Europa, ampliando las posibilidades de cooperación entre empresas, inversores y desarrolladores tecnológicos.

Empresas partners confirmadas: Tienda Inglesa, Kopel Sánchez, Itaú Corporate, Spotter, CSI, Zonamerica, Grupo Casa Jorge, Farmashop, Car One. Seis causas sociales recibirán parte de lo recaudado; entre ellas, una plaza inclusiva para niños en el acceso a Teletón, a cargo de la Fundación Jazmín. Apoyan: El País, Corpo, El Observador.

