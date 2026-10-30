Antel: el negocio de telecomunicaciones a nivel global "está totalmente planchado" y Antel Arena tendrá ganancias en 2026

El presidente de Antel, Alejandro Paz, aseguró que el Antel Arena culminará el 2026 con "el mejor resultado operativo desde que existe" y superará los US$ 2 millones de ganancias. También resaltó que uno de los principales desafíos de la empresa está vinculado a la conectividad y la necesidad de incluir una mayor cantidad de servicios ante un negocio de las telecomunicaciones a nivel internacional que está "totalmente planchado".

Paz destacó en diálogo con el programa “¿Quién es quién?” de Diamante FM y canal 5 que el Antel Arena cuenta con un 25% más de ingresos, entradas vendidas y un 10% más de espectáculos. Además sostuvo que redujo sus costos en un 50% y apuesta cada vez más a espectáculos de mayor calidad.

Fachada del Antel Arena, complejo polifuncional ubicado en Av. Damaso Antonio Larrañaga y Varela, en Montevideo, ND 20251012, foto Ignacio Sanchez - Archivo El Pais Ignacio Sanchez/Archivo El Pais

El presidente de la estatal señaló que la reducción de costos permitió ofrecer espectáculos como los de Luana o Milongas Extremas, quienes se presentaron este mes en el Antel Arena. “Bajamos costos de iluminación, sonido, administración y ganamos más”, sostuvo.

De empresa de telecomunicaciones a tecnológica

El presidente de Antel indicó que la empresa se está enfocando en el desarrollo de las telecomunicaciones aunque señaló: “todas las compañías de telecomunicaciones del mundo están sufriendo una transformación de compañías puramente de telco a techco” (telecomunicaciones a tecnológicas).

Por este motivo, resaltó la necesidad de una mayor implementación de tecnología. “Antel no puede quedar rezagada”, agregó. “Hay un paquete de servicios que es necesario brindar desde la empresa”, sostuvo.

Alejandro Paz. Foto: Darwin Borrelli.

En ese sentido, indicó que a nivel internacional “el negocio de las telecomunicaciones está totalmente planchado” y que “la rentabilidad es del orden del costo del dinero”, lo que “no incentiva ningún tipo de inversión”.

Paz sostuvo que la oferta de servicios de la empresa se amplió durante el último año con más generación de contenido, servicios para el Estado vinculados a ciberseguridad. “La idea de Antel es seguir progresando con las verticales, darle más servicios al agro y a la industria”, dijo.