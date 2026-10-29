Uno de cada tres dólares que Uruguay exportó provino de los servicios: qué sectores impulsaron las ventas

Las exportaciones de servicios de Uruguay alcanzaron los US$ 7.619,8 millones en los 12 meses cerrados a junio de 2026, lo que representó un crecimiento de 2% respecto a igual período del año anterior, según el último informe Foco Exportador, elaborado por la Unión de Exportadores del Uruguay (UEU).

De acuerdo con el documento, los servicios representaron el 31% del total exportado por el país, por lo que uno de cada tres dólares provenientes de las exportaciones correspondió a este sector.

En el período comprendido entre julio de 2025 y junio de 2026, las exportaciones totales de bienes y servicios alcanzaron los US$ 24.472 millones, con un incremento interanual de 4,3%, manteniéndose en niveles máximos históricos, según el informe.

De ese total, US$ 14.691 millones correspondieron a exportaciones de bienes, que aumentaron 3,7%, mientras que el restante 9% se explicó por operaciones de compraventa de mercaderías que no ingresaron al país.

Por su parte, las importaciones de bienes y servicios totalizaron US$ 20.414 millones, con un crecimiento de 5,7%. De esta forma, el saldo comercial fue favorable a Uruguay en US$ 4.057 millones, aunque registró una reducción de US$ 90,2 millones frente al año anterior, señaló el informe.

¿Qué sectores impulsaron las exportaciones de servicios?

El informe destacó que el turismo receptivo fue el principal impulsor del crecimiento de las exportaciones de servicios, con un incremento interanual de 5,3% y ventas por US$ 2.540 millones. Este rubro representó el 33,3% del total exportado por el sector.

Exportaciones. foto: archivo.

En tanto, los servicios globales, que incluyen actividades empresariales, informática, telecomunicaciones y servicios financieros, representaron el 55,5% de las exportaciones de servicios, con ingresos por US$ 4.226 millones y un crecimiento de apenas 0,5%.

Dentro de este segmento se observaron comportamientos dispares. Los servicios empresariales aumentaron 3,9%, hasta US$ 2.168 millones, mientras que las exportaciones de informática y telecomunicaciones cayeron 3%, hasta US$ 1.508,1 millones. A su vez, los servicios financieros disminuyeron 5,5%.

¿Qué ocurrió durante el primer semestre de 2026?

Entre enero y junio de este año, las exportaciones de servicios totalizaron US$ 4.165,4 millones, con un aumento interanual de 3,8%.

El mayor impulso provino de los servicios globales, que crecieron 5,1%, mientras que el turismo receptivo aumentó 3,9%.

En particular, durante el segundo trimestre las exportaciones de servicios alcanzaron los US$ 1.728,4 millones, un 4,5% más que en igual período de 2025.

Sector exportador. Foto: archivo El País

En ese trimestre, los servicios empresariales superaron al turismo receptivo y se posicionaron como el segmento de mayor participación individual, con el 31,9% del total exportado.

Por último, el informe señaló que las exportaciones totales representaron el 27,3% del Producto Interno Bruto (PIB) en los 12 meses cerrados a junio de 2026, frente al 28,1% de 2025. Dentro de ese total, los servicios explicaron el 8,5% del PIB, por debajo del 9,2% registrado en 2023.