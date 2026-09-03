Las mipymes son el 83% de las empresas exportadoras de Uruguay, pero generan apenas 5% de las ventas

Las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) representaron el 83% de las empresas que integraron el núcleo exportador de bienes de Uruguay en 2025, pero concentraron apenas el 4,6% del valor exportado, según señaló un informe de Uruguay XXI. De forma contraria, las grandes empresas fueron el 17% de las firmas y explicaron el 95,4% de las ventas externas de ese núcleo.

El informe identificó un núcleo exportador compuesto por 1.038 empresas uruguayas que realizaron ventas al exterior por US$ 13.488 millones durante 2025. Ese conjunto representó el 56% de las empresas que efectuaron alguna venta al extranjero y concentró el 99,5% del valor total exportado.

En ese contexto, las mipymes exportaron por US$ 626 millones el año pasado. Ese monto “representa una proporción reducida frente a su peso en cantidad de empresas, aunque su participación en la estructura exportadora presenta características diferentes a la de las grandes compañías”, indicó el reporte.

El informe de Uruguay XXI señaló que la diferencia de escala se observa también al interior del segmento puesto que las empresas medianas representaron 32% de las mipymes del núcleo y explicaron 83% del valor exportado por el grupo, con US$ 517 millones. En cambio, las 294 microempresas, aportaron US$ 17 millones, equivalentes al 3% del total exportado por las mipymes.

En promedio, una microempresa exportó US$ 57.000 durante 2025, mientras que el promedio fue de US$ 314.000 para las pequeñas y de US$ 1,9 millones para las medianas. En las grandes empresas, el promedio alcanzó US$ 72,7 millones.

La mediana de las exportaciones de las mipymes fue de US$ 118.000, lo que implica que la mitad de las empresas del segmento exportó por debajo de ese monto durante el año, según señaló el reporte.

“La concentración también se mantiene dentro del propio universo de mipymes”, indicó el informe, ya que las 10 principales empresas explicaron 15% del valor exportado por el segmento, mientras que las 100 primeras concentraron 66% y las restantes 761 firmas representaron el 34%.

En lo que refiere al universo de productos exportados, las mipymes tuvieron una participación más amplia que las grandes empresas. En 2025, el núcleo exportador registró ventas en 730 partidas de bienes. Las mipymes estuvieron presentes en 87% de ellas y fueron las únicas empresas exportadoras en 45%, por un valor de US$ 83 millones.

Bolsas de cemento Estefania Leal/Archivo El Pais

En cambio, en el caso de las grandes empresas, estas participaron en 55% de las partidas y realizaron exportaciones exclusivas en 13%.

“La participación de las mipymes fue particularmente elevada en algunos productos. Representaron la totalidad de las exportaciones de cemento y cal y de peletería, además de 82% de las ventas de grasas de lana y 78% de las piedras preciosas”, señaló el reporte.

También concentraron una proporción mayoritaria de las exportaciones de vino, con 62%, y de sustancias químicas, con 61%. Su participación alcanzó 46% en otros productos agropecuarios, 44% en miel, 41% en preparaciones de frutas y hortalizas y 34% en pescados y productos del mar.

En cambio, las grandes empresas concentraron prácticamente la totalidad de las ventas externas de celulosa, carne bovina, soja, productos lácteos, vehículos y concentrado de bebidas.

El informe de Uruguay XXI también analizó la continuidad de las empresas en la actividad exportadora y constató que del conjunto de mipymes que integraron el núcleo exportador de 2025, 27% no había realizado exportaciones durante 2024.

Además, 131 empresas registraron su primera exportación en 2025. Entre las microempresas, más de la mitad no había exportado el año anterior y siete de cada 10 acumularon cinco años o menos de actividad exportadora en las últimas dos décadas.

La cantidad de mercados atendidos también marca una diferencia respecto a las grandes empresas. Mientras una firma grande exportó en promedio a 12 destinos, una mipyme lo hizo a menos de tres y más de la mitad de las mipymes realizó ventas a un solo mercado.

América del Sur concentró 46% del valor exportado por las mipymes, frente a 23% en las grandes empresas. Las empresas de menor tamaño también registraron ventas significativas hacia China, Estados Unidos e India.

Lo que pasó con las mipymes a nivel departamental

Las empresas de este segmento tuvieron presencia exportadora en los 19 departamentos del país, aunque con una concentración mayor en Montevideo y el área metropolitana.

Montevideo reunió 51% de las mipymes exportadoras y concentró 46% del valor vendido al exterior por el segmento. Canelones se ubicó en segundo lugar, con 16% de las empresas y 14% del valor exportado, mientras que Artigas concentró 9% del valor.

Envases de productos farmacéuticos

En Montevideo se destacaron las exportaciones de productos farmacéuticos, pescado y sustancias químicas para el agro. En Canelones tuvieron relevancia los farmacéuticos, otros productos agropecuarios y carnes no bovinas, mientras que en Artigas sobresalieron las piedras preciosas y el arroz.

Colonia, San José y Soriano también registraron montos relevantes, con productos como autopartes, pinturas, lácteos, soja y trigo. En el noreste, Cerro Largo se destacó por las exportaciones de arroz y Lavalleja por cemento, cal y productos de madera. Salto y Paysandú aportaron productos frutícolas, miel y cítricos.

En materia de empleo, las mipymes representaron 21% de los puestos de trabajo del núcleo exportador, con unos 13.413 empleos y un promedio de 16 trabajadores por empresa, mientras que las grandes empresas concentraron el 79% restante.