Carrasco tendrá 160 frecuencias semanales en setiembre: Brasil concentra buena parte de la oferta aérea

El Aeropuerto Internacional de Carrasco lanzó su listado de conectividad aérea para setiembre de 2026, mes en el que ofrecerá conexiones a 14 destinos y tendrá un total de 11 aerolíneas operativas.

Para este mes los destinos con conexión desde Carrasco son: Madrid, Panamá, Asunción, Rivera, Santiago de Chile, Lima, San Pablo, Buenos Aires, Río de Janeiro, Bogotá, Recife, Belo Horizonte, Fortaleza y Salvador de Bahía.

Mientras que las aerolíneas operativas son: Iberia, Air Europa, Copa, Paranair, Latam, Gol, Aerolíneas Argentinas, JetSmart, Avianca, Azul y Sky.

Algunas de las aerolíneas mencionadas han logrado impulsar la oferta a través de nuevas frecuencias, sobre todo hacia destinos brasileños, mientras que la paraguaya Paranair, por ejemplo, sigue impulsando la conectividad interna a través de la ruta hacia la ciudad de Rivera. No obstante, durante este mes no realizarán la ruta Montevideo-Salto.

Según informaron desde Aeropuertos Uruguay, se esperan un total de 160 frecuencias semanales para el mes de setiembre. En el caso de Iberia y Air Europa, el aeropuerto uruguayo contará con siete y cuatro frecuencias directas hacia Madrid, respectivamente.

Aeropuerto Internacional de Carrasco, en el departamento de Canelones Darwin Borrelli/Archivo El Pais

En tanto, la aerolínea Paranair contará con vuelos hacia Asunción y ofrecerá unas 17 frecuencias semanales. También se suman los vuelos hacia el departamento de Rivera, con una frecuencia de dos veces por semana.

Copa, por su parte, ofrece un total de 21 frecuencias semanales hacia Panamá, mientras que Latam Airlines contará con 12 frecuencias hacia Santiago de Chile, nueve frecuencias a Lima (Perú) y otras 27 hacia San Pablo (Brasil).

Por otro lado, Aerolíneas Argentinas ofrecerá 21 frecuencias semanales hacia Aeroparque, aunque no se están concretando frecuencias hacia el Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

Avión de Aerolíneas Argentinas. Foto Archivo El País.

Jetsmart, en tanto, se conectará tan solo con un destino de Brasil: Río de Janeiro. Para el noveno mes del año, la aerolínea contará con siete frecuencias semanales hacia ese destino.

Por otro lado, Azul se encargará de la conexión de Montevideo con Recife y Belo Horizonte a través de dos frecuencias semanales para ambos destinos, mientras que Gol tendrá 10 frecuencias semanales para viajar a San Pablo y otras cinco para llegar a Río de Janeiro. A su vez, también suma una frecuencia semanal hacia Fortaleza, lo que convierte al país vecino en uno de los destinos con más frecuencias que se conectan con el Aeropuerto de Carrasco.

Avianca, por su parte, realizará cuatro frecuencias semanales hacia Bogotá (Colombia).

En tanto, Sky Airline ofrece cinco frecuencias por semana hacia Santiago de Chile, otras dos hacia Salvador de Bahía y tres a Río de Janeiro, complementando de esta manera el total de las frecuencias semanales para agosto.

Por otro lado, desde el sábado 19 al sábado 26 de setiembre, el aeropuerto de Carrasco contará con una operativa especial por las vacaciones de primavera, que incluye 24 vuelos chárter con destino a Buenos Aires, Bariloche, Santigo de Chile, Salvador de Bahía, Recife y Río de Janeiro, operados por Aerolíneas Argentinas, Sky Airline y Jetsmart.