Jerarca afirmó que corte de internet fue "el peor" de la historia de Antel y pidió disculpas a los clientes

Daniel Fuentes, subgerente general de operaciones de Antel, afirmó este viernes que el corte masivo de internet que se registró este martes fue "el peor" de la historia de la compañía de telecomunicaciones.

"Lo que nunca habíamos tenido, y eso es lo excepcional, es un triple corte simultáneo, que se reiteró en el mismo día. Si ven los horarios en el comunicado de Antel, empezó un primer corte, vino un segundo, vino un tercero, se reparó el primero y al poco rato, después de las cuatro de la tarde, vino el corte de ruta Interbalnearia", explicó en diálogo con En Perspectiva (Radiomundo).

Fuentes señaló, por otra parte, que "corresponde pedirles disculpas" a los clientes de Antel, que "no tienen la culpa". "Ha sido el peor corte que conocemos en la historia de Antel por la gravedad y por estas casualidades", agregó. Además, recordó que el corte afectó a los comercios que cobran con POS, que quedaron fuera de línea y no podían cobrar con tarjeta.

Se reportaron fallas en la conectividad a internet a nivel nacional. Foto: Estefanía Leal/El País.

Antel trabaja en una nueva salida internacional por tierra

Fuentes planteó que la empresa de telecomunicaciones busca generar una nueva salida internacional por tierra cerca de la frontera, hacia el lado del litoral argentino. Las conexiones terrestres que ya existen con Argentina y Brasil "tienen muchos años" y no logran respaldar el volumen de tráfico del país con la misma efectividad que los cables submarinos.

"Las inversiones son muy importantes porque no es solo tener conectividad, sino tenerla en la cuantía suficiente para que pudiera ser de respaldo a un evento como el que ocurrió", planteó. Se espera que esta cuarta vía quede operativa el año que viene.