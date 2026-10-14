¿Qué pasó con el internet de Antel? La empresa informó detalles de la rotura de la red de fibra óptica

La empresa pública Antel explicó este miércoles qué fue lo que pasó con su red de fibra óptica el martes, cuando miles de servicios de internet se vieron cortados o enlentecidos, fundamentalmente en el este de Uruguay.

El mapa de los daños: los cuatro puntos del este donde se rompió la red

En un comunicado, Antel explicó que hubo cuatro cortes de fibra óptica, todos en el este del país. Dos fueron en ruta 9, uno en Gregorio Aznárez y otro entre Pan de Azúcar y San Carlos; el primero por una obra de ensanche en la carretera, el segundo por una obra de limpieza en la banquina. En ambos casos, la empresa de las obras era contratada por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP).

Más tarde sucedieron los otros dos cortes de fibra óptica. Uno en ruta 12, entre San Ramón y Minas, por obras de ensanche en la ruta a cargo de una empresa contratada por el MTOP. El otro fue en la ruta Interbalnearia a la altura de Atlántida, por una obra de construcción a cargo de un particular.

Trabajos de Antel para intentar arreglar la red de fibra óptica en Gregorio Aznárez el 14 de octubre de 2026. Foto: Ricardo Figueredo

El vicepresidente de Antel, Pablo Álvarez, aseguró que toda la red de fibra óptica fue reparada y por tanto todos los servicios deberían estar restablecidos. "Pueden quedar servicios afectados por dos razones: por radiobases que todavía deben ser adecuadas al nuevo enrutamiento, o servicios individuales que deben verse caso a caso" y que tal vez se acomoden reiniciando el rúter, explicó en diálogo con Informativo Carve (AM 850). "Esos ya son servicios caso a caso y no arreglos masivos", añadió.

El motivo por el cual Montevideo y el área metropolitana sufrieron enlentecimientos

Ahora bien, si todas las roturas ocurrieron en el este, ¿por qué se vieron afectados también los servicios de Montevideo y el área metropolitana? Álvarez explicó que disminuyó el ancho de banda de la conectividad a internet internacional ya que por los cortes en el este se restringió el acceso a los cables submarinos que llegan a Maldonado.

Trabajos de Antel para arreglar la fibra óptica luego de varias roturas por obras el 13 de octubre de 2026. Foto: Ricardo Figueredo

Álvarez insistió en que las roturas fueron "por obras que no eran para Antel" sino de "terceros trabajando para otros".

El vicepresidente de Antel anunció que se harán "averiguaciones" para saber por qué hubo roturas, y si la información con la que contaban las empresas constructoras "estaba al día y si la respetaron o no".

Álvarez contó que todo el trazado de la red de fibra óptica está registrado y las empresas constructoras deberían acceder a los planos para evitar roturas. "Es información que se supone se les da a la empresas cuando hacen un trabajo", dijo y prometió una investigación para determinar si esa información les fue entregada y, en caso afirmativo, por qué no se respetó.

"Los servicios de conectividad hoy son esenciales, más allá de la conectividad para una red social, se pueden ver afectados servicios económicos, empresariales, sanitarios y de seguridad", concluyó.