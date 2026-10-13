Antel reporta fallas en sus redes de telefonía móvil y WiFi en todo el país; trabajan en solucionarlo

Durante la tarde de este martes, varios usuarios en redes sociales denunciaron un enlentecimiento en la velocidad de internet de Antel.

Según consta en la página web Downdetector, plataforma utilizada para consultar el estado actual de los servicios y reportar fallas en tiempo real, hasta el momento, se han registrado casi 700 reportes de fallos en Antel.

Las áreas donde se reportaron más problemas son el internet de banda ancha, WiFi e internet móvil.

Reportan caída en los servicios de Antel. Foto: captura Downdetector.

Fuentes del directorio de Antel dijeron a El País que hubo dos cortes de fibra óptica. Uno de ellos en ruta 9 que está en reparación y otro cercano al balneario de Atlántida, en Canelones, en la ruta Internalnearia. "Hubo roturas que ya se arreglaron y se está solucionando", dijo una de las fuentes.

Los equipos de Antel se encuentran trabajando.

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