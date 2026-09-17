Estafadores se hacen pasar por funcionarios de Antel: le robaron más de 1 millón de pesos a una octogenaria

La Policía de Lavalleja recibió tres denuncias el miércoles por estafas telefónicas: una de ellas logró concretarse y terminó con una mujer octogenaria entregando más de $ 1.000.000.

La modalidad de los delincuentes es contactar telefónicamente a sus víctimas haciéndose pasar por funcionarios de Antel -usando el logo institucional como foto de perfil- y hacerles creer que alguien más hackeó sus celulares para hacer compras y pedir créditos.

En el caso de la estafa consumada, los delincuentes le aseguraron a la anciana que un fiscal estaba por emitir una orden de detención al supuesto hacker, pero que mientras “podía evitar que siguiera con las gestiones si era ella en persona quien los solicitaba para llegar al máximo crediticio”, explicó la Policía.

La víctima confió en el discurso y entregó a dos delincuentes dinero que tenía en su vivienda, “más el que cobró de los créditos gestionados en diferentes instituciones financieras”. En total, el fraude fue por $ 1.000.000.

Caso similar en Rocha

Este jueves la Jefatura de Policía de Rocha alertó sobre una modalidad parecida; en este caso, los delincuentes se hicieron pasar por trabajadores de UTE.

Contactaron a la víctima por teléfono de línea, le dijeron que debían cambiarle el contador de luz y le pidieron su número de teléfono móvil.

La persona estafada recibió un código a su celular, que compartió con los delincuentes. Así, estos accedieron a su programa de mensajería y comenzaron a solicitar dinero a sus contactos mientras suplantaban su identidad.

Estafas con POS

Por otro lado, la Jefatura de Policía de Canelones informó este jueves sobre la condena de varias personas por estafas mediante dispositivos POS tanto en ese departamento como en Montevideo.

Persona pagando con POS en un comercio. Foto: Media Photos.

Los delincuentes se presentaban en los domicilios de las víctimas simulando la entrega de encomiendas y solicitaban el pago electrónico del envío. Luego, en el POS digitaban una suma superior a la del costo aducido.

A partir de cámaras de videovigilancia la Policía pudo identificar a cuatro hombres implicados de 29, 32, 32 y 38 años. Fueron condenados a un año de prisión bajo el régimen de libertad a prueba.

Más tarde un quinto implicado de 43 años fue condenado a 15 meses de prisión, también bajo régimen de libertad a prueba, con 6 meses de arresto domiciliario nocturno.

Precauciones

La Policía reiteró a la población la recomendación de extremar las precauciones ante llamadas, mensajes o contactos de personas desconocidas que soliciten información personal, dinero, transferencias o la gestión de créditos.

Tras un contacto de esas características, lo mejor es llamar al 911. El Ministerio del Interior también dispone de la herramienta “Verificá", a través del WhatsApp 098 111 911 o el mail verifica@minterior.gub.uy, para consultar sobre mensajes o publicaciones sospechosas.