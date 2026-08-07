Proyecto de usos mixtos frente a la Torre de Antel movilizará inversión de US$ 80 millones

Luego de años de abandono, un enorme predio ubicado frente a la Torre de las Telecomunicaciones de Antel -delimitado por las calles Rondeau, Guatemala, Paraguay y Panamá- comenzó su transformación. En ese punto del barrio Aguada se erigirá un proyecto de usos mixtos que combinará viviendas, locales comerciales y un espacio público, en una inversión que superará entre sus tres etapas los US$ 80 millones. Así lo confirmó a El Empresario la firma de desarrollo inmobiliario Campiglia, responsable de la iniciativa.

El complejo estará compuesto por tres torres y un gran basamento destinado a locales comerciales y estacionamientos, sumando más de 50.000 metros cuadrados (m2) de construcción, informó la desarrolladora.

El conjunto se emplazará en un predio de 5.482 m2, mientras que el espacio público se desarrollará en un área de 1.370 m2 sobre la calle Panamá.

La torre correspondiente a la primera etapa tendrá 34 niveles, mientras que las otras dos contarán con 14 pisos cada una.

Según la empresa, la primera fase tendrá un fuerte foco residencial e incluirá más de 300 apartamentos con diferentes tipologías, desarrollados al amparo de la Ley de Vivienda Promovida.

Por su parte, en las etapas dos y tres podría readecuarse parte del proyecto para incorporar áreas corporativas, comentaron desde Campiglia, aunque aclararon que «eso dependerá de la demanda que iremos relevando».

La firma sostuvo que la iniciativa surge del proceso de dar respuesta a la demanda existente en distintos barrios de Montevideo. «En este caso, identificamos que la Aguada es una zona céntrica, con excelente conectividad y con una importante presencia de organismos, instituciones y empresas que generan una gran afluencia diaria de público, pero que cuenta con un stock de viviendas envejecido y déficit de servicios».

Frente a esa realidad, la empresa visualizó la oportunidad de desarrollar un proyecto que no solo incorporara viviendas, sino que «contribuyera a consolidar una nueva centralidad en la zona, generando valor en un predio que hasta ahora constituía un vacío urbano».

Además del componente residencial y comercial -con un basamento de 2.000 m2-, la obra sumará un nuevo espacio público en ese punto de la Aguada. El área fue cedida a la Intendencia de Montevideo y será destinada a una plaza pública, informó la empresa. A su vez, el complejo contará con una plaza interior elevada, ubicada en el nivel 5, como parte de sus amenities.

El diferencial del proyecto «está en sus dimensiones y en la integración de vivienda, actividad comercial, estacionamientos, espacios comunes y nuevos espacios públicos» integrados a la iniciativa, destacó Campiglia.

Peatones pasan por el predio frente a la Torre de Antel donde se construirá proyecto de Campiglia. ESTEFANIA LEAL

"Revitalizar la zona"

La empresa indicó que se encuentra trabajando en las últimas definiciones del emprendimiento -por ejemplo, su nombre- y que ya recibió consultas de interesados de cara al lanzamiento comercial, previsto para octubre.

Mientras tanto, se realizan las tareas preliminares de construcción, que implican la demolición de la estructura existente, la limpieza integral del predio y la instalación de los obradores.

«Nuestro objetivo es comenzar la obra a fines de este año. La primera etapa incluye la torre de 34 pisos y la mitad del basamento en un plazo de cinco años hasta su finalización y entrega», detalló.

Campiglia estima que, en los meses pico, la obra demandará unos 200 trabajadores entre directos e indirectos. Una vez finalizadas las tres etapas, el complejo creará entre 40 y 70 empleos vinculados al equipo operativo y los locales comerciales, sin considerar el eventual sector corporativo.

«Esperamos aportar al impacto positivo de revitalización de esta zona de la ciudad que inició el proyecto de la Torre de las Telecomunicaciones y que luego continuó la zona franca Aguada Park», señaló la desarrolladora. «Esperamos contribuir a esta transformación positiva y que en un futuro no muy lejano también se vea impulsada con la reconversión en la Estación Artigas».