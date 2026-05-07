Cosmos marca un nuevo estándar en el desarrollo urbano de Uruguay con una inversión de US$ 200 millones

Cosmos, el desarrollo premium en la zona del puerto del Buceo.

Ubicado en el Puerto del Buceo, sobre la calle 26 de Marzo entre Luis Bonavita y Sabat Pebet —uno de los polos corporativos de mayor crecimiento de Montevideo—, Cosmos introduce un concepto que integra oficinas corporativas, residencias, espacios comerciales y servicios, junto a parking para más de 700 vehículos. Un ecosistema concebido para potenciar la actividad empresarial y concentrar a miles de profesionales en un mismo lugar.

Con más de 92.000 m² construidos, el proyecto responde a las nuevas dinámicas de trabajo, integrando infraestructura de primer nivel, diseño y una ubicación estratégica.

Estructurado a través de un fideicomiso financiero de gran escala, Cosmos se posiciona entre los más significativos del mercado inmobiliario uruguayo. Su ejecución —completada en apenas cuatro años desde su lanzamiento— representa un hito en términos de desarrollo y concreción de proyectos de esta magnitud en el país.

Cosmos cuenta con más de 45.000 m² de oficinas, incluyendo 7.000 m² de oficinas equipadas bajo un modelo flexible, con todo listo para comenzar a trabajar. A esto se suman más de 4.000 m² de amenities corporativos orientados al bienestar y la productividad.

Leonardo Isoardi, Eduardo Campiglia, Carolina Cosse, Ernesto Kimelman.

La propuesta responde a una demanda creciente por entornos que acompañen la evolución del trabajo, donde la experiencia, la flexibilidad y la capacidad de atraer talento se vuelven factores clave.

En este contexto, el desarrollo reúne a compañías de distintos sectores, entre las que se destacan Mercado Libre, Car One y BlueCross & BlueShield Uruguay, evidenciando el interés de actores líderes por este tipo de desarrollos integrados.

Con foco en innovación, sustentabilidad y bienestar, COSMOS se consolida como un nuevo referente del real estate corporativo en Uruguay, con impacto directo en la dinamización económica y en el posicionamiento del país como destino competitivo para la inversión.

Diseñado para acompañar a organizaciones de distintas escalas, el proyecto promueve un ecosistema empresarial diverso, respaldado por infraestructura y servicios de estándar internacional.

