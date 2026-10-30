Quiénes son los dos militares que murieron durante un curso de buzo táctico en Fray Bentos

La Armada Nacional informó este viernes sobre el fallecimiento de dos militares en el marco de la instrucción de un curso de buzo táctico en Fray Bentos, Río Negro. Otro efectivo continúa desaparecido y uno de ellos logró ser rescatado y trasladado a un centro asistencial.

Posteriormente, el Ejército Nacional emitió un comunicado en el que dieron detalles de quiénes son los militares involucrados en el trágico hecho.

Los dos fallecidos son el cabo de primera Carlos Leandro Gómez, perteneciente al Regimiento de Caballería Blindado N°2, y el alférez Matías Vasella.

Matías Vasella. Foto: Facebook Matías Vasella.

El País pudo saber en base a fuentes del Ejército que Vasella era oriundo de Fray Bentos y que tenía 23 años. En julio de este año, representó a Uruguay en el Campeonato Mundial Junior de Carreras de Aventura que tuvo lugar en Quebec, Canadá, una competencia que mezcla deportes, naturaleza y aventura en la que participan varios países.

En cuanto a el efectivo que aún se encuentra desaparecido, se trata del cabo de 1ra Juan Rocha, del Batallón de Infantería Mecanizado N°2.

El militar que afortunadamente pudo ser rescatado es el Teniente 2do Braian Ruiz del Batallón de Infantería Mecanizado N° 6. Desde el Ejército puntualizaron que debió ser reanimado.

Qué ocurrió en el ejercicio, según el Ejército

La rama de la Fuerza Armada detalló que en el marco de la realización del curso, se estaba realizando un ejercicio de nado nocturno de 2.500 metros de distancia del muelle Anglo, lugar donde se reportó el hecho.

Señalaron que los cursantes se encontraban vinculados a una "cuerda madre", acompañados de dos botes y dos kayaks con instructores.

Subrayaron que por causas que siguen bajo investigación de las Fuerzas Armadas, los militares se "enredaron con algún objeto" que los obligó a cortar la "cuerda madre" de manera urgente, lo que provocó que cuatro de ellos terminen bajo el agua.