Pérdida de poder de compra en Uruguay: los salarios públicos y privados cayeron en setiembre

El Índice Medio de Salarios (IMS) de setiembre 2026 registró una variación mensual de 0,10%, acumulada en el año de 5,24% y en los últimos 12 meses de 5,98%, según informó este viernes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El Índice Medio de Salarios del sector privado presentó una variación mensual de 0,13%, producto fundamentalmente de la incidencia de la sección “Industrias manufactureras” (0,08%) , y “Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos” (0,03%).

El IMS del sector público presentó una variación mensual de 0,05% que se explica por las incidencias del “Gobierno Central” (-0,03%), “Empresas Públicas” (-0,02%) y “Gobiernos Departamentales” (0,09%).

¿Qué pasó con el poder de compra de los salarios? El Índice Medio de Salarios Real (el sueldo descontada la inflación), tuvo una baja de 0,43% en setiembre de 2026, producto de una pérdida del poder de compra de los salarios del sector público de 0,50% y una baja del poder de compra de los salarios del sector privado de 0,41%.

Hombre realizando anotaciones mediante un trabajo administrativo. Foto: Canva

En tanto, en los nueve meses de 2026, el poder de compra de los salarios aumentó 0,99%. En el caso de los trabajadores del sector privado la suba del Índice Medio de Salarios Real fue de 0,97% y entre los trabajadores del sector público aumentó 1,03%.

Si se miran los 12 meses cerrados a setiembre, el Índice Medio de Salarios Real se incrementa 1,25%. El poder de compra de los asalariados privados mejora 1,56% en ese período y el de los asalariados públicos se incrementa 0,69%.

Por otro lado, el Índice Medio de Salarios Nominales (IMSN, con el que se ajustan las pasividades) de setiembre de este año, tuvo una suba de 0,15%, mientras en lo que va del año lleva un alza de 5,36% y en los últimos 12 meses de 6,16%.