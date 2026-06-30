Los salarios de los trabajadores en Uruguay prácticamente estables en mayo: ¿qué pasó con el poder de compra?

El Instituto Nacional de Estadística (INE) divulgó los datos del Índice Medio de Salarios (IMS) correspondiente a mayo de este año, donde observó una variación mensual de 0,07%, prácticamente estable respecto al mes anterior, acumulada en el año de 3,83% y en los últimos 12 meses de 5,12%.

El IMS de los trabajadores del sector privado en mayo de 2026 presenóa una variación mensual de 0,05%, producto fundamentalmente de la incidencia de la sección “Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos” (+0,03%) e “Industrias manufactureras” (+0,02%).

En el sector público, el IMS presentó una variación mensual de 0,10% que se explica por las incidencias del “Gobierno Central” (0,03%), “Empresas Públicas” (0,01%) y “Gobiernos Departamentales” (0,06%).

¿Qué pasó con el poder de compra de los salarios? El Índice Medio de Salarios Real (el sueldo descontada la inflación), tuvo una baja de 0,64% en mayo de 2026, producto de una pérdida del poder de compra de los salarios tanto del sector privado (-0,64%) como del sector público (-0,60%).

En tanto, en los cinco meses de 2026, el poder de compra de los salarios aumentó 0,85%. En el caso de los trabajadores del sector privado la suba del Índice Medio de Salarios Real fue de 0,20% y entre los trabajadores del sector público aumentó 2,03%.

Si se miran los 12 meses cerrados a mayo, el Índice Medio de Salarios Real se incrementa 1,29%. El poder de compra de los asalariados privados mejora 1,23% en ese período y el de los asalariados públicos se incrementa 1,42%.

Pesos uruguayos. Foto: Estefanía Leal/El País.

Por otro lado, el Índice Medio de Salarios Nominales (IMSN, con el que se ajustan las pasividades) de mayo de este año, tuvo una suba de 0,08%, mientras en lo que va del año sube 3,77% y en los últimos 12 meses 5,21%.