Un hombre escaló más de 80 metros en el puente de Brooklyn, saltó al agua desnudo y sobrevivió

Las autoridades de Nueva York procesaron este lunes a un hombre que este domingo causó conmoción al escalar una torre del turístico puente de Brooklyn y lanzarse desnudo al río, tras lo que fue rescatado con vida en el agua.

El hombre, Galymzhan Abaildayev, de 44 años, que se encuentra ingresado estable en un hospital, fue acusado de imprudencia temeraria, obscenidad pública, allanamiento criminal, conducta desordenada y realización de grafitis, según el medio local ABC 7.

Abaidayev escaló una torre del puente situada a más de 80 metros de altura en torno a las 14.30 horas del domingo, tras lo que se desnudó y saltó antes de que los servicios de emergencia pudieran convencerle de ponerse a salvo, de acuerdo con vídeos publicados en redes sociales por testigos y con el relato policial.

El hombre saltó al East River usando unas telas a modo de paracaídas, aparentemente la bandera de Kazajistán y una sábana con algún tipo de letrero, indicaron fuentes de la Policía al New York Post.

🇺🇸🇰🇿 In New York, a naked man climbed one of the towers of the Brooklyn Bridge, affixed multiple flags, including a Kazakh flag and a blanket covered in random writing, and then jumped into the river.



The man survived. Rescuers pulled him from the water and took him to the… pic.twitter.com/Fab1PHXKxh — Visegrád 24 (@visegrad24) August 3, 2026

En algunos vídeos se le ve escalando las poleas del puente centenario portando una mochila cuadrada a sus espaldas, similar a la que usan los repartidores a domicilio.

Las autoridades tuvieron que cerrar temporalmente el paseo peatonal del puente, que está siempre lleno de turistas, por seguridad, señalan los medios.

🚨NAKED MAN JUMPS OFF 83-METER #BrooklynBridge & SURVIVES — NYPhttps://t.co/8RxL0nCh12

▪️An unhinged, 44-year-old naked man jumped off the top of the Brooklyn Bridge in front of shocked onlookers & miraculously survived, according to cops & wild video.



▪️The nutjob affixed… — ⚡️🌎 World News 🌐⚡️ (@ferozwala) August 2, 2026

No obstante, la unidad de vigilancia de puertos de la Policía acudió rápidamente a rescatarlo del agua y fue trasladado al hospital de Bellevue, donde permanece estable, agregan.

EFE