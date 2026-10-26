Tuneladora gigante de casi 1.700 toneladas perfora Nueva York para un túnel ferroviario de US$ 16.000 millones

Un interruptor accionado de manera ceremonial en Nueva Jersey puso en marcha la primera de las dos tuneladoras gigantes que excavarán el nuevo túnel ferroviario entre Nueva York y Nueva Jersey, la obra central del proyecto Gateway, valuado en US$ 16.000 millones.

Las máquinas pesan unas 1.700 toneladas, miden 150 metros de largo y tienen cabezales de corte de más de 8,5 metros de ancho, informó el medio local Spectrum News NY 1.

Al menos 40 personas operarán los equipos mientras tallan, durante el próximo año, los dos tubos que atravesarán los Palisades de Nueva Jersey. Cada uno de ellos alojará una vía.

James Starace, jefe de ejecución de programas de la Gateway Development Commission (GDC), explicó que las máquinas cortan y rompen la roca, la trasladan a través de aberturas del cabezal hacia una cinta transportadora y la depositan en vagonetas que salen por la parte trasera del equipo. Esa misma cinta mueve las secciones prefabricadas del revestimiento del túnel, que se instalan a medida que la tuneladora avanza.

Cómo será el túnel del Hudson River Tunnel Project

De acuerdo con la información publicada por Lane Construction, el contrato Palisades es el primero de perforación adjudicado por la GDC dentro del Hudson Tunnel Project. Comprende la construcción del primer kilómetro y medio de los dos túneles gemelos del lado de Nueva Jersey, con un diámetro interno de 7,7 metros, además del portal oeste cerca de Tonnelle Avenue, en North Bergen, seis pasajes transversales y un pozo de 36 metros de profundidad y ancho en Hoboken y Weehawken, condado de Hudson, destinado al retiro de las máquinas.

El avance estimado es de unos 10 metros por día. Los trabajos comenzaron en 2024 y esa etapa debe quedar terminada durante 2027.

Las tuneladoras actuales fueron construidas a medida para atravesar los Palisades hasta el río Hudson. Luego serán retiradas y reemplazadas por otro juego de máquinas para perforar por debajo del río, "porque las rocas y los terrenos geotécnicos son diferentes", explicó Tom Prendergast, CEO de la Gateway Development Commission.

Diagrama del túnel Palisades para el proyecto que conectará Nueva York con Nueva Jersey. Foto: Lane Construction.

Por qué el proyecto Gateway es clave para la economía de Estados Unidos

El túnel existente, usado por New Jersey Transit y Amtrak, tiene 116 años, transporta unas 200.000 personas por día y necesita reparaciones por los daños que dejó el huracán Sandy. Es el único enlace ferroviario de pasajeros entre Manhattan y Nueva Jersey, y una pieza central del Northeast Corridor, que une Washington D.C. con Boston. La nueva obra aportará redundancia y, con el tiempo, más capacidad, y permitirá reparar el viejo cruce sin interrumpir el servicio.

Las autoridades advirtieron que una falla del túnel afectaría a las economías de Nueva York, Nueva Jersey y el país.

"Nuestra región es el corazón palpitante de Estados Unidos, genera el 20 % del PBI nacional. Y este tramo de 10 millas de vía es su arteria principal", afirmó la gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherrill.

Casi la mitad del proyecto está financiada por el gobierno federal. El otoño pasado, la administración del presidente Donald Trump anunció que retenía fondos, lo que derivó en una paralización de una semana en febrero, según Spectrum News NY 1.

La GDC, Nueva York y Nueva Jersey presentaron demandas separadas contra el Departamento de Transporte y ambos tribunales ordenaron al gobierno federal pagar.

Máquina tuneladora gigante que perfora Nueva York para el proyecto Palisades Tunnel. Foto: Gateway Development Commission.

"Hoy estamos empezando algo que algunos pueden llamar aburrido. Yo creo que hoy es todo menos aburrido", dijo la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, durante la ceremonia, en un juego de palabras con el término "boring", que en inglés significa tanto "perforación" como "aburrido".

Sobre la presión por los fondos, fue tajante: "No nos rendimos ante nadie". El proyecto sigue en cronograma: Hochul sugirió que podría terminarse en 2034, aunque la fecha vigente de finalización es 2035.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.