Susto del papa en Perú: una mujer burló el operativo de seguridad y se abalanzó sobre el auto de León XIV

En el marco de su visita a Perú, el papa León XIV vivió durante uno de sus traslados en automóvil un tenso momento que se viralizó en redes sociales y que involucró a la comitiva de seguridad y a una feligrés.

El medio peruano Portal Callao difundió el pasado miércoles en sus redes sociales un video en el que se muestra el paso de León durante su salida de la Base Aérea del Callao. En el registro audiovisual se puede ver cómo el sumo pontífice se encuentra saludando a través de la ventana del auto de la comitiva oficial.

En determinado momento, una mujer logra atravesar el cordón de seguridad que seguía al papa y se aproximó a la ventana del lado en el que se encontraba León XIV. El video muestra cómo al constatar que la mujer se aproximaba, el líder de la Iglesia Católica se aleja de ella a la vez que el auto acelera.

La agenda del papa León XIV en Perú este jueves

La agenda de León comenzó este jueves a las 9:30 a. m. con una reunión con los obispos del Perú en la capilla del Palacio Arzobispal de Lima. A las 10:20 a. m., el papa participó en una celebración de la Hora Media en la Catedral, junto con obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas, seminaristas, equipos sinodales y consejos pastorales. Luego, a las 11:30 a. m., encabezó un encuentro sobre los desafíos y las esperanzas para el futuro del pueblo peruano en la plaza de la Catedral.

Por la tarde, el Estadio Nacional recibirá uno de los actos centrales de la visita: la vigilia de oración con jóvenes y universitarios, fijada para las 6:00 p. m. El programa oficial distingue esta actividad de una misa: se trata de un encuentro de oración. La jornada terminará con una cena del pontífice con los obispos en la Nunciatura Apostólica, a las 8:00 p. m.

El Papa León XIV saluda desde el papamóvil camino a la Iglesia de los Nazarenos para venerar la imagen del Señor de los Milagros, en Lima, el 12 de noviembre de 2026. Foto: TIZIANA FABI/AFP.

Con información de El Comercio/GDA.